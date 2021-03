Kenzo Takada (1939-2020), de meest Parijse van alle Japanse ontwerpers, vermengde de twee culturen waarvan hij deel uitmaakte in zijn unieke kledingstukken en in het appartement waar hij zijn laatste jaren doorbracht. Nu wordt zijn universum geveild.

Met zijn mix van twee culturen was zijn appartement in Saint-Germain-des-Prés als een microkosmos van zijn hele leven. In oktober 2020 kwam covid op bezoek bij de 81-jarige Kenzo Takada en sindsdien bleef alles er zoals het was. Op zijn bureau liggen zijn tekeningen, in de salon staat zijn houten Hinoki-paard uit de Han-periode, op de schoorsteenmantel liggen zijn penselen en aan de muren hangen de foto's van William Eggleston.

De flamboyante Japanse ontwerper die zo van Parijs hield en in 1970 een merk met zijn eigen voornaam oprichtte, is niet meer. Zijn familie heeft besloten zijn persoonlijke collectie de wereld in te sturen en zijn meubels, zijn kunstwerken en zijn laatste silhouetten per opbod te verkopen. Stéphane Aubert, veilingmeester en onderdirecteur van Artcurial, stelde de 600 loten samen en maakte de catalogus. 'Toen ik de deur van Kenzo's appartement opendeed, kwam ik binnen in zijn onaangeroerde intieme universum. Invloeden waren er voelbaar: van zijn reizen, zijn nieuwsgierigheid naar alles, zijn oog voor alles wat mooi was, en zijn unieke mix van Oost en West, van antieke stukken en eigentijdse kunst, en die vervlechting van culturen die zijn handelsmerk was als ontwerper.'

Onder al die schatten die begin mei in het echt te zien zijn bij Artcurial zijn ook een honderdtal kledingstukken te vinden, met schetsen en prototypes, die dateren uit de tijd nadat hij zijn modehuis in 1999 overdroeg. 'We willen immers alle aspecten van deze veelzijdige kunstenaar laten zien.'

Collectie Kenzo Takada door Artcurial. Bezichtiging van 3 tot 10 mei 2021 op rond-point des Champs-Elysées 7 in Parijs en online; veiling in de zaal en online op 11 mei 2021 om 14 uur. artcurial.com

