Na twee jaar pandemie vindt er in Milaan opnieuw een modeweek plaats in levende lijve.

Voor het eerst in twee jaar tijd barst Milaan weer van de modellen, fotografen, modejournalisten, aankopers en vooraanstaande gasten. Allemaal zijn ze klaar om de nieuwste creaties van Gucci, Fendi en Giorgio Armani te ontdekken, en zelfs de eerste stappen van automerk Ferrari in de mode.

Sinds covid-19 in februari 2020 opdook in Italië, moest de sector het stellen met vooraf opgenomen of gestreamde video's. Die bleken maar een schim van de doorgaans extravagante shows die de grote merken organiseren om zichzelf in de kijker te zetten. De pandemie leidde tot sluitingen van fabrieken en omzetdalingen, maar de Italiaanse mode-industrie is vastberaden om haar marktaandeel van voor covid nu terug te winnen.

Daarvan getuigen de 58 live shows die nu in Milaan gehouden worden. Carlo Capasa, de voorzitter van de Nationale Kamer voor Italiaanse Mode (CNMI) ziet ze alvast als 'stevig signaal van optimisme en positiviteit, dat een nieuwe impuls geeft aan de sector.'

Volle agenda

Alle ogen zijn gericht op Gucci, het vlaggenschip van de Italiaanse mode. Dat het label toch op de agenda staat, is enigszins verrassend: creatief directeur Alessandro Michele kondigde kort na de uitbraak van de coronapandemie nog aan te willen afstappen van de seizoensgebonden modeshows, en nog maar twee keer per jaar te showen, op zelfgekozen tijden en locaties.

Ook op het debuut van Ferrari in de modewereld op zondag wordt druk geanticipeerd, net als de eerste collectie van de Franse ontwerper Matthieu Blazy voor Bottega Veneta, nadat de Brit Daniel Lee in november verrassend andere oorden opzocht. Woensdag was het al de beurt aan de Italiaanse jeansgigant Diesel. Daarvoor toonde de Belgische ontwerper Glenn Martens zijn tweede collectie.

Omikron

Toch blijven ook kritische noten niet uit. Zo zaait de Omikron-variant wereldwijd nog heel wat bezorgdheid. Er wacht de gasten van de modeweek nog een drukke internationale agenda: ook Parijs en Berlijn komen binnenkort nog aan de beurt, nadat New York en Londen al aangedaan werden. En ook langs de andere kant is voelbaar dat corona nog niet helemaal verleden tijd is: in New York moest Tom Ford zijn show nog annuleren omdat zijn collectie niet af was geraakt door de impact van Omikron op zijn Amerikaans ontwerpteam en het personeel van de Italiaanse kledingfabrieken.

De Italiaanse mode en haar onderaannemers zouden in 2021 een omzet van 83 miljard euro moeten genereren, goed voor een stijging van 20,9 procent op een jaar tijd, aldus de CNMI. Dat cijfer ligt echter nog steeds 7,8 procent lager dan in 2019.

