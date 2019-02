Het nieuwe hebbeding van Louis Vuitton: een handtas voor je lippenstift

Volgens creatief directeur Nicolas Ghesquière moet het kleinood verhelpen dat je uren in je handtas moet zoeken naar je lippenstift. Dat maakt de lipstickcase tot het gedroomde accessoire voor notoire sloddervossen en/of verzamelaars. Het ontwerp is geïnspireerd op de sieradenhouders uit de jaren 20. Het is een soort tasje met een schouderriem dat je kan dragen als ketting of als volwaardige 'handtas'.

De take-me-everywhere lipstickcase komt deze lente op de markt in twee kleuren: in het chocoladebruin met gouden accenten en in een cognac-kleurige versie met zilveren toetsen. Het bekende monogram van Louis Vuitton siert het ontwerp.

Ondanks het miniformaat het de tas wel een maxiprijs: liefhebbers moeten 944 euro op tafel leggen voor deze bijzondere uitgave.