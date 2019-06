Herschel blaast dit jaar tien kaarsjes uit. Wat begon met een rugzak, groeide uit tot een lifestylemerk dat bekendstaat om zijn kledij, accessoires en nog meer rugzakken.

Lyndon en Jamie Cormack startten in 2009 onervaren hun avontuur. Terwijl Lyndon een carrière bij Vans opbouwde, deed Jamie ervaring op bij platenlabel V2. Zonder enige kennis van ondernemerschap, begonnen ze een eigen verhaal. 'Rugzakken waren tien jaar geleden ongelooflijk saai. Je had twee keuzes: luxueus of functioneel. Iets daartussen bestond niet', legt Lyndon uit.

Het verschil

Voor de broers was het keuzegebrek een gat in de markt. 'Iemand die coole kledij en schoenen droeg, had de verkeerde rugzak. Dat stoorde ons. Er bestond geen rugzak om in de stad mee rond te lopen. We verplaatsen ons via de trein, de fiets, het vliegtuig, taxi's en zijn voortdurend op pad. Maar wat we met ons meenemen, moeten we toch ergens in kwijt', stelden Lyndon en Jamie vast. 'We waren bijgevolg hopeloos op zoek naar een merk dat een verhaal vertelt, reizen en avontuur hoog in het vaandel draagt en tegelijkertijd een doordacht en verfijnd design heeft. De producttechnieken waren er al, wij moesten ze enkel nog verfijnen.'

Gepakt en gezakt

Dankzij Jamie en Lyndons uitgebreide netwerk ontwikkelden ze de moderne uitstraling van Herschel. Bovendien draait het niet enkel om die uitstraling, maar ook om de noden die het probeert in te vullen. 'Of je nu op galerijbezoek gaat, naar een café vertrekt, een weekendje weg plant of een wereldreis maakt: wij zorgen ervoor dat je op een aangename en comfortabele manier van punt A naar punt Z geraakt.'

Een campagnebeeld van Herschel © Foto Herschel

Die visie trokken ze ook door bij de uitbreiding van hun collecties. De rugzakkencollectie werd aangevuld met accessoires, reiskoffers en kledij. 'Toen we merkten dat we goed in de markt lagen, was het tijd om uit te breiden. Je moet altijd vertrekken vanuit de klant en welke problemen of situaties je kan oplossen of aangenamer kan maken. Tien jaar geleden was er geen sprake van Instagram, Uber, Airbnb en Easyjet. Nu wel. We worden als mens steeds beter in reizen. De reisindustrie was dus de volgende logische stap,' legt Lyndon uit.

Goed gekleed

In 2017 volgde het idee van een kledinglijn. De oprichters stelden zichzelf de vraag wat je onderweg nog kan gebruiken en kwamen uit bij producten zoals windjackets en regenjassen. 'Tegenwoordig houden we via onze smartphone permanent het weerbericht in de gaten. Als je weet dat het over enkele uren gaat regenen, is het handig om een regenjas in je rugzak te hebben.'

De sleutel tot succes bij Herschel is de klant altijd twee stappen voor zijn. Volgens Jamie en Lyndon kan iedereen succesformules uitdenken, zolang je enige naamsbekendheid geniet. 'Je start altijd vanuit een bepaald product en daarrond werk je een sterk afgelijnde identiteit uit. Bij ons was dat de klassieke rugzak, bij Nike was dat bijvoorbeeld de sportschoen. Als je dat design uitwerkt, kan je elk product daarrond bouwen.'

Tienjarig jubileum

Ondertussen gaat het de Cormack-broers voor de wind. Herschel is momenteel in 90 landen gevestigd. Een succes dat de broers tijdens hun tiende verjaardag dan ook graag vieren. 'Wij willen van deze gelegenheid gebruikmaken om eens stil te staan bij het verleden. Ik vergelijk ons soms met een hogesnelheidstrein. We gaan enkel maar vooruit, aan een razendsnel tempo. Toch hebben we in het verleden zo veel mooie producten gecreëerd en zijn we succesvolle samenwerkingen aangegaan. Daar willen we mee verder werken.'

Het tienjarig jubileum zal dus niet onopgemerkt voorbij gaan. 'Voor onze nieuwe lijnen halen we inspiratie uit oude projecten. Zo staan er opnieuw enkele samenwerkingen te wachten, maar dit keer met merken waarmee we reeds producten ontwierpen. Verder grijpen we ook terug naar onze favoriete oude patronen en silhouetten die we in een nieuw jasje steken. Er zal dus wel wat te doen zijn rond onze tiende verjaardag, maar met een link naar de afgelopen jaren.'