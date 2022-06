Hermès opent pop-up krantenkiosk in Knokke

Het modemerk Hermès opent nog tot en met maandag een krantenboetiek slash belevingswinkel in Knokke-Le-Zoute. De pop-upshop staat in het teken van de nieuwe editie van Le Monde d’Hermès. Je kan er het tijdschrift aanschaffen, maar ook minigolfen of een verrassingsconcert bijwonen.

Om de twee jaar pakt het Franse modemerk uit met een magazine, Le Monde D’Hermès, dat samengesteld wordt door een groep zorgvuldig gekozen auteurs en illustratoren. Dit jaar werd er gekozen voor het thema ‘Vivre la légèreté!’ (leve de lichtheid, red.). Met dit tijdschrift hoopt het modemerk z’n klanten en de toevallige passanten te inspireren.

In de krantenkiosk kan je niet alleen het tijdschrift kopen. Je kan er ook relaxen, tekeningen van lokale artiesten bewonderen, minigolfen of genieten van een verrassingsconcert. Het idee achter dit initiatief komt uit Parijs, waar krantenkiosken een vast onderdeel zijn van het decor.

De kiosk is open van 10 tot 18u en bevindt zich op het Rubensplein in Knokke.