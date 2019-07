Haute couture in beeld: stijve kragen, tule, veren en een jurk in de vorm van een huis

Haute couture fashion week is zowel op als naast de catwalk zien en gezien worden. Met front row gasten zoals Céline Dion en Christina Aguilera, die zich volledig in high fashion uitdossen voor de gelegenheid, kijk je je de ogen uit. Ondertussen is het gokken welke haute couturejurken uit de najaarscollecties volgende herfst op de rode lopers te zien zullen zijn. Dat is meteen ook de enige plaats waar we deze peperdure modeparels kunnen aanschouwen. Tenzij jullie een pot goud in de grond verstopt hebben?

Christian Dior AW19-20 © Getty Ontwerpster Maria Grazia Chiuri is momenteel geobsedeerd door de architect Bernard Rudofsky. De titel van zijn boek 'Are Clothes Modern?' prijkt dan ook op haar ontwerpen. Een gedurfde vraag voor een ontwerpster van een groot modehuis







Chanel AW19-20 © Getty Virginie Viard showde de eerste haute couture collectie na het overlijden Karl Lagerfeld. Ze neemt ons mee naar de bib, zij het in iets chiquere kleding dan we gewoon zijn







Jean Paul Gaultier © Getty Een kruising tussen een muskietennet en een trouwjurk, dat zagen we op de catwalk van Jean Paul Gaultier AW19-20







Givenchy © Getty Bij Givenchy zaten ze niet om een pluimpje verlegen







Givenchy © Getty Een aaibare look van Givenchy Couture AW19-20







Givenchy © Getty Pek met veren anno 2019 bij Givenchy







Valentino © Getty Pierpaolo Piccioli zorgt opnieuw voor 'The Valentino Effect' met sprookjesachtige creaties







Armani © Getty Armani Privé: Giorgio Armani speelde 'a game of mirrors'







