Ook Parijs ontdekt de wondere wereld van streaming. De nieuwe haute couture ontwerpen zullen virtueel gepresenteerd worden van 6 tot 8 juli.

De haute couture in Parijs zal dan toch gepresenteerd worden. Dat zal evenwel niet live gebeuren, maar via allerlei video's die van 6 tot 8 juli online zullen staan. Dat heeft de de Federatie van Haute Couture en Mode bekendgemaakt.

'Elk modehuis dat op de officiële kalender staat, zal aanwezig zijn in de vorm van een creatieve en vrije film,' zei de Federatie. Daarbij wordt extra benadrukt dat de officiële kalender dus nog steeds wordt gehandhaafd. Dit seizoen van haute couture zal worden gevolgd door de modeweek die gewijd is aan de herenmode, van 9 tot 13 juli.

De video's, die op speciale platforms zullen worden uitgezonden, vervangen de prêt-à-porter week die gepland is voor 23-28 juni en de haute couture week van 5 tot 9 juli, die beiden afgelast zijn omwille van het coronavirus.

