Hoe zullen de modeweken er in de toekomst uitzien? Terwijl de modewereld zich volop buigt over die vraag, werkte de Hasseltse boetiek La Bottega in alle stilte aan een virtuele modeshow die vanavond live gestreamd wordt. Een primeur in ons land, een voorbeeld voor de hele sector.

Vanavond om 19u30 is het zover. De gebruikelijke kledingrekken in La Bottega maken plaats voor een heuse catwalk waar 13 modellen de huidige zomercollectie showen. Ter plekke aanwezig: een cameraploeg, pers en Belgische modemerken die graag van dit initiatief willen leren. Nochtans ging de bal pas twee weken geleden aan het rollen.

'Het Nederlandse event- en modellenbureau Sessibon contacteerde ons. Of we het zagen zitten om een samen een virtuele modeshow op poten te zetten? Met onze winkel hebben we tijdens de lockdown sterk ingezet op onze digitale kanalen, maar een modeshow die live vanuit de winkel gestreamd wordt is natuurlijk een heel ander paar mouwen', vertelt zaakvoerder Karine Valy.

Waarom heb je beslist om mee te doen?

'Het idee om een virtuele modeshow te doen is niet nieuw, maar er is nog geen kant-en-klaar scenario. Veel grote modemerken denken nu na over de organisatie van hun shows. Dat zullen wellicht geen massaevents meer zijn, maar kleinschalige shows voor een select publiek, mét een livestream. Met deze virtuele show willen we een pioniersrol spelen. We hopen ook dat het helpt om de onverkochte kledij aan de man te brengen.'

Wat valt er te zien tijdens de show?

'De huidige zomercollectie, die nog tot augustus in de winkel ligt. Het doel is om onze klanten te inspireren om lokale, kwalitatieve mode te kopen. Alle geshowde kleding is meteen te koop. We werken volgens het see now, buy now- principe dat ook Tommy Hilfiger toepast. We hebben de afgelopen weken duidelijk gezien dat die strategie vruchten afwerpt. De stuks die onze stylist Liesbeth Verlinden draagt in onze video's op Instagram gaan als zoete broodjes over de toonbank. Mensen willen zien hoe de kleding valt op een echt lichaam. Naast kleding zullen we ook mondmaskers showen. Veel Belgische merken hebben er intussen hun eigen collectie.'

Het begin van de lockdown was een hel

Heeft de coronacrisis de belangstelling voor Belgische mode aangewakkerd?

'Ik merk alleszins dat mensen liever een handtas van Lies Mertens of Kaai kopen dan bijvoorbeeld een Michael Kors, die op zowat alle internationale webshops te koop is. De Belgische handtassen zijn iets duurder, maar ik merk dat mensen liever hun geld geven aan een unieke tas die jarenlang meegaat dan aan een goedkopere impulsaankoop of een groot merk dat overal verkrijgbaar is. Dat stemt hoopvol.'

Karine Valy, zaakvoerder van La Bottega © Foto R.V.

Hoe heeft de lockdown op je eigen zaak gewogen?

'Het begin van de lockdown was een hel. Ik voelde me heel wezenloos. Iedereen was bang, de winkel was gesloten en zelfs op onze webshop was amper beweging. Vijf jaar geleden hebben we forse investeringen gedaan en de angst voor een faillissement zat erin. Vertragen en reflecteren was niet aan de orde. Ik heb een paar versnellingen hoger geschakeld om onze online verkoop aan te zwengelen. Onze webshop bestaat al sinds 2011. Destijds was dat een zijproject, nu werd het prioriteit. Het kassasysteem moest veranderd worden, de pakjes tijdig geleverd via BPost. Ik heb ook heel sterk ingezet op Instagram TV, maar dat genereerde ook een stortvloed aan vragende mails, soms wel honderd op een dag. En mensen hebben doorgaans weinig geduld. Ik ben herhaaldelijk op mijn eigen limieten gebotst.'

Consumenten zijn oververzadigd door het grote aanbod aan kleding

Door de lockdown heb je minder tijd gehad om de zomermode de deur uit te krijgen. Wat gebeurt er met eventuele kledingoverschotten?

'Basisstukken hang ik volgend jaar gewoon opnieuw in de rekken. Vroeger zou mijn reflex geweest zijn om die stuks te verkopen in te solden. Daar ben ik vanaf gestapt: volgend jaar is die kleding nog steeds evenveel waard. Ik heb ook de indruk dat consumenten op dit moment oververzadigd zijn door het helse ritme van de industrie. Je hebt niet alleen de seizoenscollecties, maar ook de samenwerkingen en de precollecties. Er is geen tijd meer om op adem te komen of te creatief te vernieuwen. De consument voelt dat. Het tempo mag zeker omlaag.'

Wat is jouw belangrijkste les voor de toekomst?

'Ik werk veel samen met kleine Italiaanse leveranciers waarvan er een deel de crisis niet zal overleven. Dat is kwaliteit en ambacht die verloren gaat. Dat maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om lokale handel te steunen. De Belgische merken moeten elkaar helpen, samen geraken we hierdoor. Verder ga ik ook blijven inzetten op sociale media, dat is zeer belangrijk om jonge klanten aan te trekken. Ik heb gemerkt dat je net zoals in de winkel ook digitaal een meerwaarde moet bieden: enkel verkopen werkt niet. Je moet de mensen adviseren of inspireren. In de boetiek zelf wil ik het persoonlijke aspect nog meer aandacht geven; mensen moeten zich thuis voelen. Dat neemt meer tijd in beslag, maar ik ben ervan overtuigd dat dat rendeert.'

De livestream begint vanavond om 19u30 en is te volgen via Facebook, Instagram en YouTube.

