Harris Reed wordt nieuwe creatief directeur van Frans modehuis Nina Ricci

De 26-jarige Brits-Amerikaanse ontwerper Harris Reed werd door het Franse modehuis Nina Ricci aangesteld tot nieuwe creatief directeur. Hij staat bekend om zijn genderfluïde ontwerpen.

Harris Reed is de jongste creatief directeur bij Nina Ricci tot nu toe. ‘Ik ben enthousiast om wat vrouwelijkheid en schoonheid betekent in de mode uit te dagen in zo’n iconisch huis’, klinkt het bij Reed. In 2020 studeerde hij af aan de Londense kunstschool Central Saint Martins. Hij maakte naam voor zichzelf met zijn genderfluïde ontwerpen en theatrale shows. Reed mag sterren zoals Harry Styles, Solange en Alessandro Michele tot zijn fans rekenen.

Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, de Nederlandse ontwerpers achter het modemerk Botter, stapten begin dit jaar op als creatieve leiders bij het Franse modehuis. Ze wilden zich meer kunnen focussen op hun eigen label.