Hannelore Knuts is jurylid voor Belgium’s Next Top Model: ‘We dromen van een diverse cast modellen’ 

Streamz herlanceert het programma ‘Belgium’s Next Top Model’. Het concept kreeg een hedendaagse make-over: ‘Iedereen van boven de achttien kan zich inschrijven.’ Verwacht ook geen sensatie, want de jury zet in op oprechtheid en gezonde competitie.

In Belgium’s Nex Top Model zullen veertien modellen zonder professioneel contract een vierkoppige jury proberen te overtuigen van hun talent. Programma’s zoals America’s Next Top Model kwamen de voorbije jaren onder vuur te liggen omwille van bodyshaming en te harde kritiek van juryleden zoals Tyra Banks. De Belgische versie, die op Streamz te zien zal zijn, belooft het anders aan te pakken.

We spreken het Limburgse topmodel Hannelore Knuts, een van de vier juryleden: ‘Ik kijk er enorm naar uit. We hebben een hele mooie jury samengesteld, de sfeer zit goed en we barsten van de ideeën’, klinkt het enthousiast. Knuts wordt bijgestaan door Inge Onsea, ontwerpster en co-founder van modemerk Essentiel Antwerp, stylist Tom Eerebout, en Tom Van Dorpe, oprichter van modellenbureau NOAH Mgmt.

‘Het juryteam is er helemaal klaar voor en we hopen op goede kandidaten,’ aldus Knuts. ‘Ik wil daarom iedereen die zich aangesproken voelt oproepen om zich in te schrijven voor de castingronde.’

De mode- en modellenwereld evolueren stilaan mee met de tijdsgeest. Op welke manier vinden we dit terug in het programma?

Hannelore Knuts: ‘Iedereen die ouder is dan achttien kan zich kandidaat stellen. We nodigen mensen van alle genders, huidskleuren, kledingmaten en leeftijden uit voor de casting. Hij, zij en hen: iedereen is welkom.

Bovendien willen we dat onze tips en opleidingen niet enkel gaan over poseren, maar ook over zelfbehoud en oprechtheid.’

Het dramagehalte zal dus aanzienlijk lager liggen dan we gewoon zijn van dit soort programma’s?

‘We lokken geen sensationeel drama uit. Uiteraard is het normaal dat er emoties naar boven komen bij een wedstrijd. Jaloezie is een menselijke reactie. Wat wij willen tonen is dat je op een gezonde en constructieve manier kunt omgaan met zulke gevoelens. Als er ruzie ontstaat helpen we om dit op te lossen. We moeten de moeilijke momenten durven benoemen en de kandidaten leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Het is mogelijk om het tegen elkaar op te nemen én elkaar allemaal een plaats te gunnen.’

Zelf heb je veel gehad aan meditatie en mindfulness. Je bent intussen erkend meditatiecoach en deelde deze kennis via jouw rubriek op ‘Iedereen Beroemd’. Zal ‘Belgium’s Next Top Model’ ook focussen op het mentale welzijn van de kandidaten?

‘Absoluut. We willen alle deelnemers de juiste tools meegeven om de job van topmodel te kunnen uitoefenen. Je moet weten hoe je op een gezonde manier met stress en teleurstellingen kunt omgaan als model. Ook voor het poseren zelf is mindfulness nuttig. Het helpt je om bewust je spieren te leren gebruiken en rust op je gelaat te toveren.

Als juryleden zijn we ons heel bewust van de psychologische impact die een modellenwedstrijd kan hebben op z’n kijkers. Daarom zien we ‘Belgium’s Next Top Model’ ook een beetje als een paard van Troje. Zeker onze jonge kijkers worden de hele dag door gebombardeerd met beelden op televisie en sociale media die hun zelfbeeld kunnen aantasten. Wij willen tonen dat schoonheid, geluk en succes er veel diverser kan uitzien.

Ik moet toegeven dat ik niet heb gekeken naar vorige versies van gelijkaardige modellenwedstrijden. Ze gaven me haast een allergische reactie. Alle juryleden waren het erover eens dat wij het heel anders zouden aanpakken. De tieners van vandaag zouden het bovendien ook niet pikken als we de modellen expres tegen elkaar zouden opzetten en een te eng schoonheidsideaal zouden prediken. Ze zouden in opstand komen, terecht.’

Vertel ons, welke eigenschappen heb je nodig om Belgium’s Next Top Model te worden?

‘Iedereen kan zich kandidaat stellen, maar niet iedereen heeft het in zich om model te worden. Je hebt een bepaalde drive en spark nodig om er te geraken. Je kunt het vergelijken met patisserie: iedereen kan een taart bakken, maar niet iedereen heeft de juiste touch om de taart tot een hoger niveau te tillen.’

‘Belgische modellen staan erom bekend dat ze allemaal heel uniek zijn, maar tegelijkertijd ook een hoog kameleongehalte hebben. Je moet in staat zijn om de juiste balans te vinden tussen je eigen identiteit bewaren en jezelf tijdens shoots omvormen tot het beeld dat de klant voor ogen heeft. Model zijn is eigenlijk een beetje zoals acteren. Je moet flexibel zijn en niet te overheersend.’

De zoektocht naar kandidaten is van start gegaan. Wie z’n kans wil wagen, kan zich inschrijven via www.bntm.be