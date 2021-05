In 2020 maakte Annelies Timmermans haar comeback met een pre-ordercollectie. Deze manier van verkopen bleek een succes en de ontwerpster brengt ook in 2021 haar handtassen op deze manier aan de man.

Naast oude bestsellers in een nieuw kleurenpalet stelt Annelies Timmermans deze keer ook drie nieuwe modellen voor. De collectie bestaat uit tien handtassen, een kaarthouder en een geldbeugel. Zoals steeds werkt ze met Italiaans kwaliteitsleder zodat klanten jaren plezier hebben van hun aankoop.

Pre-order is een handige manier om overstock en bijgevolg verspilling tegen te gaan. 'Ik wil vermijden dat ik opnieuw in een ritme stap waarbij er elke zes maanden een nieuwe collectie is en je altijd bezig bent met de volgende stap. Ik focus nu op één collectie, en dan zien we wel wat de respons is en wat er volgt,' zei ze in een interview met Knack Weekend voor de lancering van haar eerste pre-ordercollectie vorig jaar.

De online voorverkoop loopt tot en met zondag 6 juni. Wie de handtassen liever in het echt wil zien, kan passeren in de pop-ups in Antwerpen en Leuven, waar je ook meteen je bestelling kunt plaatsen.

Annelies Timmermans © AT

Praktisch

De voorverkoop loopt nog tot 6 juni, daarna gaat alles in productie. In september worden alle pre-orders aan huis geleverd.

Je kunt de nieuwe collectie ontdekken in twee pop-ups:

Antwerpen: van 26 mei tot en met 30 mei (The Collector's House - Wolstraat 16)

Leuven: van 1 juni tot en met 5 juni Locatie: Belva (Parijsstraat 5, 3000 Leuven)

Een limited extra oplage zal nadien te koop zijn via de webshop van Annelies Timmermans, Belva in Leuven en andere verkooppunten.

Meer info en bestellen via anneliestimmermans.com

