Handtassenmerk Mieke Dierckx krijgt eerste eigen winkel in heimat Westerlo

De kleurrijke en architecturale handtassen van Mieke Dierckx krijgen voor het eerst een eigen winkel. De ontwerpster brengt haar atelier en shop samen in een karaktervol pand in de Kempen. Dierckx groeide op in Westerlo en bouwde er haar merk uit. Het is dus de meest logische locatie om haar atelier en winkel te vestigen.

Mieke Dierckx staat bekend om haar made-to-measure filosofie en trekt dit ook door in haar nieuwe boetiek. Het verlenen van persoonlijk advies en het creëren van custom-made ontwerpen blijft ook in de nieuwe flagship store centraal staan.