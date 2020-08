De zomersolden eindigen maandag. De verkoopcijfers kleuren bloedrood en op dit moment ligt nog 35 tot 40 procent van de stock in de rekken. Veel handelaars blijven dus met overschotten zitten. Twee derde van de handelaars zal nog ronde prijzen aanbieden in september, naast de nieuwe collectie. Dat zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

De cijfers duiken fors naar beneden in vergelijking met vorig jaar, toen er nog een lichte stijging van 1 procent was. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van NSZ bij 882 handelaars in de modesector. 'Consumenten durven niet te consumeren', stelt Christine Mattheeuws.

Het gevolg is dat er nog veel overschotten zijn. Nochtans leveren handelaars heel wat inspanningen door kortingen te geven tussen de 50 en 70 procent. 'De verliezen zijn nog wat ingeperkt door de versoepeling van de bubbel in winkels naar twee personen, maar dat heeft het voorjaar niet goedgemaakt. Die maatregel kwam veel te laat en was te beperkt. Het zorgde slechts voor een lichte verbetering van de slechte cijfers.'

De meesten kunnen een kwart van de nieuwe collectie niet betalen op dit moment Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

Het onderzoek van NSZ toont aan dat maar liefst 73 procent minder stock aangekocht heeft voor de nieuwe collectie in vergelijking met vorig jaar. 'De handelaars hebben op dit moment niet genoeg geld kunnen verdienen en zijn voorzichtiger geworden uit schrik voor een tweede lockdown', licht NSZ toe. 'Maar liefst 6 op de 10 handelaars kunnen niet alles betalen. De meesten kunnen een kwart van de nieuwe collectie niet betalen op dit moment. En dit alles ondanks het feit dat ze minder hebben aangekocht.'

Een op vijf handelaars in de retail zal het einde van het jaar niet halen, aldus NSZ. 'Dus zijn er dringend bijkomende maatregelen nodig. Denk maar aan de algemene verlaging van de btw tot 6 procent zoals in de horeca.' Tot slot gaan heel wat stemmen op onder de handelaars om de winterkoopjes uit te stellen tot 15 januari of begin februari, afhankelijk van de verkoop in het najaar.

De cijfers duiken fors naar beneden in vergelijking met vorig jaar, toen er nog een lichte stijging van 1 procent was. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van NSZ bij 882 handelaars in de modesector. 'Consumenten durven niet te consumeren', stelt Christine Mattheeuws. Het gevolg is dat er nog veel overschotten zijn. Nochtans leveren handelaars heel wat inspanningen door kortingen te geven tussen de 50 en 70 procent. 'De verliezen zijn nog wat ingeperkt door de versoepeling van de bubbel in winkels naar twee personen, maar dat heeft het voorjaar niet goedgemaakt. Die maatregel kwam veel te laat en was te beperkt. Het zorgde slechts voor een lichte verbetering van de slechte cijfers.' Het onderzoek van NSZ toont aan dat maar liefst 73 procent minder stock aangekocht heeft voor de nieuwe collectie in vergelijking met vorig jaar. 'De handelaars hebben op dit moment niet genoeg geld kunnen verdienen en zijn voorzichtiger geworden uit schrik voor een tweede lockdown', licht NSZ toe. 'Maar liefst 6 op de 10 handelaars kunnen niet alles betalen. De meesten kunnen een kwart van de nieuwe collectie niet betalen op dit moment. En dit alles ondanks het feit dat ze minder hebben aangekocht.' Een op vijf handelaars in de retail zal het einde van het jaar niet halen, aldus NSZ. 'Dus zijn er dringend bijkomende maatregelen nodig. Denk maar aan de algemene verlaging van de btw tot 6 procent zoals in de horeca.' Tot slot gaan heel wat stemmen op onder de handelaars om de winterkoopjes uit te stellen tot 15 januari of begin februari, afhankelijk van de verkoop in het najaar.