De Zweedse modeketen slaat de handen in elkaar met Simone Rocha. De Ierse ontwerpster treedt hiermee in de voetsporen van namen zoals Balmain, Comme des Garçons, Kenzo, Maison Martin Margiela en Stella McCartney.

H&M zet een lange traditie van designercollabs verder met een samenwerking met de modeontwerpster Simone Rocha. De van oorsprong Ierse fashion designer ontwerpt haar eigen vrouwenlijn vanuit Londen.

De Simone Rocha x H&M-collectie zal naast Rocha's veelgeprezen womenswear ook heren- en kinderkleding omvatten. Het is de eerste keer dat Simone Rocha een collectie tekent voor de hele familie.

Simone Rocha x H&M © H&M

Elke categorie omvat een volledige kledinglijn. Verwacht je aan tulejurken en maatwerk, knitwear, hemden en bovenkleding zoals trenchcoats, casual T-shirts en accessoires, waaronder Rocha's kenmerkende opvallende juwelen en parelschoenen. Fans van Alexa Chung zullen de stijl vast herkennen, want de Britse zit steevast front row bij de shows van Simone Rocha en wordt vaak gespot in haar ontwerpen. Rocha staat bekend om haar aandacht voor details, vrouwelijk en elegante snits, liefde voor ambacht en duizelingwekkende prints. Haar stijl wordt wel eens omschreven als feministisch feminien, omdat ze steevast kiest voor bloemenprints, kant, tartan, tule en parels en haar muzes altijd vrouwen met een voorvechtersrol zijn. De modellen op de catwalk hebben daardoor iets weg van prinsessen, maar ook van een leger krijgsters.

Simone Rocha x H&M © H&M

De ontwerpster kijkt ernaar uit een breed publiek te kunnen bereiken, en haar ontwerpen te zien schitteren aan de lichamen van zoveel verschillende soorten mensen. 'Mijn creaties te kunnen delen met mensen van verschillende leeftijden, met uiteenlopende maten en diverse nationaliteiten, is enorm belangrijk voor mij,' klinkt het. Ook voor haar modellencasting draagt ze diversiteit hoog in het vaandel. Dat is voor deze collectie niet anders.

Simone Rocha x H&M © H&M

Aan Vogue vertelt de ontwerpster dat ze het belangrijk vond om te werken met duurzame materialen. 'Een bedrijf zoals H&M heeft een veel grotere ecologische voetafdruk dan een merk als Simone Rocha. Duurzaamheid was dus een belangrijke factor om rekening mee te houden. We hebben gebruik kunnen maken van biokatoen, gerecycleerd polyester en een nieuwe, composteerbare draad. Het was heel interessant om te ontdekken hoe mijn werk vertaald kon worden naar een H&M-collectie en ik denk dat de mensen verrast zullen zijn door de goede kwaliteit van de kledingstukken. Ik hoop dat de stuks speciaal genoeg bevonden worden om voor eeuwig te dragen.'

Simone Rocha timmert intussen al tien jaar aan haar eigen merk. Ze nam tijdens het samenstellen van deze collectie voor H&M dan ook de tijd om te reflecteren op het archief van haar label. 'Deze samenwerking is echt een viering van de signatuur van mijn merk en de invloeden die mij hebben gevormd.'

De collectie zal gelanceerd worden op 11 maart - online en in geselecteerde winkels, Antwerpen (Meir 89) en Brussel (Elsenesesteenweg).

H&M zet een lange traditie van designercollabs verder met een samenwerking met de modeontwerpster Simone Rocha. De van oorsprong Ierse fashion designer ontwerpt haar eigen vrouwenlijn vanuit Londen. De Simone Rocha x H&M-collectie zal naast Rocha's veelgeprezen womenswear ook heren- en kinderkleding omvatten. Het is de eerste keer dat Simone Rocha een collectie tekent voor de hele familie. Elke categorie omvat een volledige kledinglijn. Verwacht je aan tulejurken en maatwerk, knitwear, hemden en bovenkleding zoals trenchcoats, casual T-shirts en accessoires, waaronder Rocha's kenmerkende opvallende juwelen en parelschoenen. Fans van Alexa Chung zullen de stijl vast herkennen, want de Britse zit steevast front row bij de shows van Simone Rocha en wordt vaak gespot in haar ontwerpen. Rocha staat bekend om haar aandacht voor details, vrouwelijk en elegante snits, liefde voor ambacht en duizelingwekkende prints. Haar stijl wordt wel eens omschreven als feministisch feminien, omdat ze steevast kiest voor bloemenprints, kant, tartan, tule en parels en haar muzes altijd vrouwen met een voorvechtersrol zijn. De modellen op de catwalk hebben daardoor iets weg van prinsessen, maar ook van een leger krijgsters.De ontwerpster kijkt ernaar uit een breed publiek te kunnen bereiken, en haar ontwerpen te zien schitteren aan de lichamen van zoveel verschillende soorten mensen. 'Mijn creaties te kunnen delen met mensen van verschillende leeftijden, met uiteenlopende maten en diverse nationaliteiten, is enorm belangrijk voor mij,' klinkt het. Ook voor haar modellencasting draagt ze diversiteit hoog in het vaandel. Dat is voor deze collectie niet anders.Aan Vogue vertelt de ontwerpster dat ze het belangrijk vond om te werken met duurzame materialen. 'Een bedrijf zoals H&M heeft een veel grotere ecologische voetafdruk dan een merk als Simone Rocha. Duurzaamheid was dus een belangrijke factor om rekening mee te houden. We hebben gebruik kunnen maken van biokatoen, gerecycleerd polyester en een nieuwe, composteerbare draad. Het was heel interessant om te ontdekken hoe mijn werk vertaald kon worden naar een H&M-collectie en ik denk dat de mensen verrast zullen zijn door de goede kwaliteit van de kledingstukken. Ik hoop dat de stuks speciaal genoeg bevonden worden om voor eeuwig te dragen.' Simone Rocha timmert intussen al tien jaar aan haar eigen merk. Ze nam tijdens het samenstellen van deze collectie voor H&M dan ook de tijd om te reflecteren op het archief van haar label. 'Deze samenwerking is echt een viering van de signatuur van mijn merk en de invloeden die mij hebben gevormd.'