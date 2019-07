De winkelketen H&M gaat een samenwerking aan met Angel Chen. Hiermee willen ze Chinees talent in de schijnwerpers zetten en de Aziatische markt aanspreken.

De Zweedse modegigant H&M staat bekend om zijn succesvolle samenwerkingen met grote ontwerpers. De capsulecollecties hebben als doel designerkleding toegankelijker te maken voor de middenklasse. In het verleden sloeg de kledingketen de handen in elkaar met Moschino, Comme Des Garçons, Karl Lagerfeld en Stella McCartney. Keer op keer staan klanten 's ochtends vroeg aan te schuiven om als eerste een pareltje te bemachtigen.

Dit jaar gooien ze het over een andere boeg en gaan ze met een Chinese designer in zee. Angel Chen is in China een zeer bekende ontwerpster met meer dan zestig verkooppunten. Ze staat bekend om haar kleurrijke collecties met Westerse en Oosterse invloeden. De capsulereeks van H&M zal bestaan uit 45 items met de focus op de Chinese vechtkunst: Fung Fu. Met de samenwerking wil de keten aandacht vestigen op diversiteit en Chinees talent een kans geven op de wereldwijde markt.

Jammer genoeg zal de collectie enkel verkrijgbaar zijn in China en landen waar veel Chinezen wonen, zoals Singapore en Maleisië. Is dit een oprechte poging tot een inclusiever beleid of gaat het vooral om de centen? China is immers de vierde grootste markt. Het bedrijf kende de laatste jaren een achterstallige verkoop en doet zijn uiterste best te overleven.