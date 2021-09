Het flamboyante stijlicoon Iris Apfel werd honderd op 29 augustus. H&M viert de verjaardag van de Amerikaanse zakenvrouw, interieurontwerpster en modemuze met een samenwerking.

Honderd worden en nog steeds kwiek genoeg zijn om je stempel te drukken op de mode. Het is niet iedereen gegund, maar Iris Apfel kan het op haar naam schrijven.

Heel haar leven lang heeft de joodse Iris Apfel zich beziggehouden met stijl, mode en interieur. Als jonge vrouw studeerde ze kunstgeschiedenis in New York en trok ze naar de kunstschool in Wisconsin. Aan het begin van haar carrière schreef ze voor Women's Wear Daily en werkte ze als assistente voor een interieurontwerpster.

Iris en haar intussen overleden echtgenoot Carl Apfel richtten in 1950 het textielbedrijf Old World Weavers op. Ze specialiseerden zich in het reproduceren van stoffen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Om het textiel dat ze hiervoor nodig hadden op de kop te tikken reisde het koppel de wereld rond. Iris verzamelde tijdens deze reizen een indrukwekkende garderobe met kleding van over heel de wereld. Deze vaak kleurrijke en opvallende kledingstukken droeg ze met veel plezier gedurende haar hele leven en markeerden haar persoonlijke stijl. Iris en Carl werkten werken samen aan talloze opdrachten, waaronder decoratieprojecten voor het Witte Huis en het Metropolitan Museum of Art. In 2005 kreeg ze bovendien haar eigen expo in het Metropolitan Museum of Art's Costume Institute.

Iris Apfel x H&M © H&M

Albert Maysles maakte in 2014 een documentaire over de excentrieke modemuze, getiteld 'Iris' en in 2019 wist ze op 97-jarige leeftijd een modellencontract binnen te halen bij het bekende modellenbureau IMG. Ouder worden vindt het icoon overigens niet erg. In elk interview dat ze geeft, drukt ze de interviewer op het hart niet bang te zijn van rimpels . Met de obsessie van er 'eeuwig jeugdig' uitzien heeft ze niets en voor een uitvoerig beautyproces met dure crèmes, behandelingen en plastische chirurgie heeft ze naar eigen zeggen geen tijd.

Dat de honderdste verjaardag van dit icoon niet onopgemerkt plaatsvindt zal niemand verbazen. Recent bracht ze nog een collectie uit bij brillenmerk Zenni, dat 'Zentennial' gedoopt werd en nu kondigt H&M ook een samenwerking aan. Alle materialen in de collectie zijn volgens H&M gerecycleerd of van andere duurzamere bronnen en elk kledingstuk en accessoire is gemaakt met circulariteit in gedachten.

De Iris Apfel x H&M-collectie staat gepland om begin 2022 in geselecteerde H&M-winkels en online verkocht te worden.

