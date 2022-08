Gustav Bruynseraede over Issey Miyake: ‘Een zachtaardig man, die wist wat hij wilde’

Gustav Bruynseraede verkoopt in zijn boetiek XSO al sinds 1992 Issey Miyake en werd in 2015 de exclusieve verdeler van het merk in ons land. We vroegen hem hoe hij zich de ontwerper zal herinneren.

De visionaire ontwerper Issey Miyake liet op 5 augustus het leven, na een strijd tegen leverkanker. Hij werd 84 jaar oud. Ook op Belgische bodem heeft de iconische Japanse ontwerper een trouwe schare fans, die al dertig jaar in de Antwerpse shop XSO terecht kunnen voor zijn creaties.

Wat bewonderen u en uw klanten aan Issey Miyake?

Gustav Bruynseraede: Dat we al dertig jaar trouw zijn aan het merk is te danken aan zijn voortdurende innovatie. Bij andere merken valt na een tijdje op dat ze in herhaling vallen en dezelfde snits in de modekleur van dat seizoen uitbrengen, maar dat zal je Issey Miyake niet op betrappen. Elk seizoen komt het merk met iets nieuws op de proppen, van nieuwe verftechnieken tot boeiende materialen. Zijn manier om moderne technologie te verweven met Japanse tradities is bewonderenswaardig. Het resultaat van de innovaties verbaast me keer op keer.

De waardering van zijn trouwe fans is zeer groot en er zijn klanten die al sinds het begin bij ons ontwerpen van hem kopen en bijna uitsluitend Issey Miyake dragen. Elk seizoen komen ze terug, omdat ze nieuwsgierig zijn naar wat het merk deze keer zal voorstellen. De kleding is bovendien heel onderhoudsvriendelijk, wat uitzonderlijk is voor mode van hoog niveau. Zeker 95 procent van de stuks kan je zelf wassen en hoeven niet gestreken te worden.

Ook een reden voor de fans om vaak te komen kijken naar de winkel is het diverse aanbod aan samenwerkingen die Miyake aangaat met kunstenaars en jonge ontwerpers. Die samenwerkingen zijn altijd tot in de details uitgewerkt en heel interessant. Hij heeft al heel wat jong talent een duwtje in de rug gegeven, wat hem siert. Soms zijn het grafische ontwerpen, de andere keer humoristische tekeningen die hij als print voor zijn collecties gebruikt.

Voor de najaarscollectie van 2004-2005 werkte het merk samen met de jonge Japanse kunstenares Aya Takano, die op een haast kinderlijke manier tekent. Het resulteerde in een soort stripverhaal dat zich in de toekomst afspeelt, waarin de mens op dagtrip gaat naar de maan. Er waren twee thema’s in de werken: ofwel keek de mens vanop de maan naar de aarde, ofwel omgekeerd. Beide thema’s hadden hun eigen kleurenpallet, waardoor ze een andere sfeer opleverden.



Wat me ook is bijgebleven, is de ode aan zijn vriend, de gevierde grafische ontwerper Ikko Tanaka. Na zijn dood heeft Issey Miyake, die zelf ook grafisch ontwerp gestudeerd had, verschillende van diens creaties verwerkt in collecties. De kleuren zijn prachtig, je moet het zeker eens opzoeken.

Hoe zou u de stijl en visie van Issey Miyaki omschrijven?

Hij had een grote interesse in technologische vernieuwing en gebruikte die nieuwe technieken om draagbare ontwerpen te maken. Zijn lijn Pleats Please is indrukwekkend. De plissé wordt pas toegevoegd nadat de stof al klaar is, terwijl het bij andere merken andersom gebeurt.

Pleats Please van Issey Miyake

Voor de 3D Steam Stretch Fabric wordt er een ‘intelligente draad’ doorheen de stof geweven, die bij toevoeging van stoom zorgt voor een geplisseerd effect en wat resulteert in indrukwekkende stuks.

Ook de 134 5-lijn is kenmerkend voor zijn visionaire aanpak. De collectie wordt gemaakt van gerecycleerde PET-flessen en is geïnspireerd door origami. De merknaam verwijst naar de manier waarop een stuk stof (“1D”) een driedimensionale vorm aanneemt (“3D”) en vervolgens tot een plat vlak wordt gevouwen (“2D”), en de manier waarop het dragen ervan de stof transformeert tot een aanwezigheid die tijd en dimensies overstijgt (“5D”). In de verschillende dimensies neemt het kledingstuk dus een andere vorm aan.



De A-POC-techniek, kort voor A Piece of Cloth, is eveneens een knap staaltje modetechnologie. Het merk ontwikkelde tricot met slechts één draad, in plaats van twee. Daardoor rafelt de stof niet als je erin knipt en kan de drager zelf de kledingstukken inkorten of aanpassen aan zijn eigen lichaam en smaak.

Zijn er tentoonstellingen over Issey Miyake die u zijn bijgebleven?

Ik ben twee keer in Parijs naar de Fondation Cartier getrokken voor expo’s over zijn ontwerpen. De eerste was de performance ‘Dragon: Explosion on Pleats Please’, in samenwerking met vuurwerkkunstenaar Cai Guo-Qiang. Een tapijt in de vorm van een draak, gemaakt van kledingstukken van geplisseerde stof, werd door vuurwerk aangestoken, wat een imposant effect had. Deze stuks zijn achteraf exclusief verkocht.

De andere expo was ‘Making Things’, waarbij de geplisseerde kledingstukken naar beneden vielen en door de souplesse van de stof terug omhoog dansten. Heel mooi om te zien. Zo’n stuk, dat doet denken aan ufo’s, hebben wij verkocht aan Grace Jones, die voor een optreden in ons land was.

Welke lessen kan de huidige modesector trekken uit de aanpak en filosofie van Issey Miyake?

Het creëren is pas geslaagd als het een functie heeft. Design moet z’n steentje bijdragen aan de maatschappij. Dat vind ik een mooie boodschap om te koesteren.

Hoe zal u zich Issey Miyake herinneren?

Ik heb hem enkele malen ontmoet in Parijs, waar hij op een zeer zachtaardige, zelfs timide manier met zijn bezoek omging. Hij straalde Japanse nederigheid uit, maar tegelijk stond hij ook op z’n strepen en wist hij zijn visie zeer nauwgezet uit te voeren.

Ook al was hij als designer met pensioen sinds 1997, Miyake bleef nog zeer actief betrokken bij het merk. Zo woonde hij nog boven zijn designcentrum in Tokio, en dus letterlijk boven het designteam. Zijn ziel was altijd aanwezig.

Ik ben zelf ook naar Japan getrokken en wanneer ik aan de Japanse bevolking vroeg wat zij dachten over Issey Miyake, klonk het antwoord: ‘een soort van God.’ Ze aanbidden hem echt.