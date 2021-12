Toen vorige maand de nieuwe najaarscollectie van Vetements werd voorgesteld was het nog een goed bewaard geheim, maar het creatieve brein erachter blijkt nu Guram Gvasalia, mede-oprichter van het label en broer van Demna Gvasalia. 'Alles heeft zijn tijd. Het is tijd voor mij om naar buiten te treden,' schrijft de kersverse creatief directeur in een statement.

Toen het merk Vetements werd opgericht in 2014 door de broers Guram en Gvasalia, nam die eerste de zakelijke kant voor zijn rekening terwijl Demna het artistieke beheerde en het ontwerpteam leidde. In 2019 trok Demna de deur achter zich dicht bij het label om zich volledig te focussen op zijn job bij Balenciaga. Sindsdien opereerde Vetements met een designcollectief, zonder een creatief directeur. Die rol neemt Guram dus sinds kort voor zijn rekening.

In een statement tekende Guram op dat deze verandering werd doorgevoerd om het merk te beschermen en 'het oorspronkelijke geboorterecht van Vetements terug te eisen.' Toch is dit niet de enige reden waarom hij deze nieuwe rol aanneemt en er openlijk over communiceert. 'Ik had het ook stiekem kunnen doen, want ik ben een zeer privaat persoon,' aldus Gvasalia. 'Maar ik vond dat ik er publiekelijk voor uit moest komen voor alle kinderen die dromen van mode, maar te bang zijn om het te vertellen aan hun ouders die het niet zullen goedkeuren.'

Met de nieuwe functie van Guram Gvasalia neemt hij zowel de creatieve als de zakelijke kant van Vetements onder zijn hoede. Het is een keuze, zo schrijft hij in de verklaring, die niet alleen wil laten zien dat beide in harmonie kunnen leven, maar ook dat creativiteit niet beperkt is tot degenen die klassiek zijn opgeleid in modeontwerp. 'De waarheid is dat creativiteit deel uitmaakt van de menselijke natuur. We hebben het allemaal in ons. Sommigen zijn alleen te bang om het te kanaliseren vanwege de maatschappij en de hokjes waar de meesten van ons van jongs af aan zijn in gestopt,' schrijft hij. 'We hebben allemaal onze eigen gevoeligheden en als ze je roepen, beantwoord ze dan.'

De kracht van creativiteit

Guram wil met andere woorden tonen dat ook mensen die gekend staan om hun neus voor zaken een creatieve inborst kunnen hebben en dat hij klaar is om die kant van zichzelf te omarmen. 'Vetements is van in het begin gestoeld op creativiteit. Ik wil ervoor zorgen dat alle jonge mensen weten dat je geen rijke ouders hoeft te hebben, geen investeerder nodig hebt, je je ziel niet hoeft te verkopen aan grote, kwaadaardige bedrijven om het te maken. Je kunt je leven veranderen met je eigen creativiteit en passie.' Voorts verwees hij naar zijn jeugd in Georgië tijdens de burgeroorlog en hoe studeren aan de modeschool niet voor hem was weggelegd toen de familie naar Duitsland moest vluchten.

'Mijn familie verloor alles wat we hadden tijdens de oorlog. Niemand van ons sprak de taal toen we naar Duitsland vluchtten. We leefden in vluchtelingenkampen. Naar de modevakschool gaan was geen optie voor mij, mijn ouders zouden het nooit hebben goedgekeurd aangezien ze mijn broer al als een verloren zaak beschouwden en ik de enige hoop was die overbleef om het gezin te voeden. Maar ik wil tegen iedereen die dit leest zeggen dat niets van dit alles je potentieel mag bepalen of beperken. Het is belangrijk om mensen in je leven te hebben die in je geloven, maar het belangrijkst is om in jezelf te geloven. Je achtergrond is niet wie je bent. Waar je vandaan komt is niet je eindbestemming, het is je startpunt.'

Toen het merk Vetements werd opgericht in 2014 door de broers Guram en Gvasalia, nam die eerste de zakelijke kant voor zijn rekening terwijl Demna het artistieke beheerde en het ontwerpteam leidde. In 2019 trok Demna de deur achter zich dicht bij het label om zich volledig te focussen op zijn job bij Balenciaga. Sindsdien opereerde Vetements met een designcollectief, zonder een creatief directeur. Die rol neemt Guram dus sinds kort voor zijn rekening. In een statement tekende Guram op dat deze verandering werd doorgevoerd om het merk te beschermen en 'het oorspronkelijke geboorterecht van Vetements terug te eisen.' Toch is dit niet de enige reden waarom hij deze nieuwe rol aanneemt en er openlijk over communiceert. 'Ik had het ook stiekem kunnen doen, want ik ben een zeer privaat persoon,' aldus Gvasalia. 'Maar ik vond dat ik er publiekelijk voor uit moest komen voor alle kinderen die dromen van mode, maar te bang zijn om het te vertellen aan hun ouders die het niet zullen goedkeuren.'Met de nieuwe functie van Guram Gvasalia neemt hij zowel de creatieve als de zakelijke kant van Vetements onder zijn hoede. Het is een keuze, zo schrijft hij in de verklaring, die niet alleen wil laten zien dat beide in harmonie kunnen leven, maar ook dat creativiteit niet beperkt is tot degenen die klassiek zijn opgeleid in modeontwerp. 'De waarheid is dat creativiteit deel uitmaakt van de menselijke natuur. We hebben het allemaal in ons. Sommigen zijn alleen te bang om het te kanaliseren vanwege de maatschappij en de hokjes waar de meesten van ons van jongs af aan zijn in gestopt,' schrijft hij. 'We hebben allemaal onze eigen gevoeligheden en als ze je roepen, beantwoord ze dan.' Guram wil met andere woorden tonen dat ook mensen die gekend staan om hun neus voor zaken een creatieve inborst kunnen hebben en dat hij klaar is om die kant van zichzelf te omarmen. 'Vetements is van in het begin gestoeld op creativiteit. Ik wil ervoor zorgen dat alle jonge mensen weten dat je geen rijke ouders hoeft te hebben, geen investeerder nodig hebt, je je ziel niet hoeft te verkopen aan grote, kwaadaardige bedrijven om het te maken. Je kunt je leven veranderen met je eigen creativiteit en passie.' Voorts verwees hij naar zijn jeugd in Georgië tijdens de burgeroorlog en hoe studeren aan de modeschool niet voor hem was weggelegd toen de familie naar Duitsland moest vluchten.'Mijn familie verloor alles wat we hadden tijdens de oorlog. Niemand van ons sprak de taal toen we naar Duitsland vluchtten. We leefden in vluchtelingenkampen. Naar de modevakschool gaan was geen optie voor mij, mijn ouders zouden het nooit hebben goedgekeurd aangezien ze mijn broer al als een verloren zaak beschouwden en ik de enige hoop was die overbleef om het gezin te voeden. Maar ik wil tegen iedereen die dit leest zeggen dat niets van dit alles je potentieel mag bepalen of beperken. Het is belangrijk om mensen in je leven te hebben die in je geloven, maar het belangrijkst is om in jezelf te geloven. Je achtergrond is niet wie je bent. Waar je vandaan komt is niet je eindbestemming, het is je startpunt.'