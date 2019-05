Italiaans luxemerk Gucci bevindt zich opnieuw in hete wateren na de verkoop van een blauwe tulband op de webshop van Nordstrom.

Het vliegt Gucci om de oren met commentaar op sociale media. Velen waren 'diep verontwaardigd' door de flagrante culturele appropriatie. De tulband is een traditionele hoofdtooi gedragen door Sikhs, een religieuze gemeenschap uit India. 'Het is geen nieuw accessoire voor blanke modellen', luidt het, 'maar een religieus hoofddeksel dat miljoenen Sikhs zien als heilig. Velen zien deze culturele appropriatie als ongepast, omdat de consumenten de tulband enkel als mode-item dragen en de religieuze betekenis ervan niet waarderen.'

De tulband werd verkocht voor 700 euro op de webshop van Nordstrom, een Amerikaanse keten van luxe warenhuizen. De site geeft op dit moment aan dat het stuk uitverkocht is. Bezoekers weten wel beter.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat Gucci onder vuur ligt. Eerder dit jaar werden ze heftig bekritiseerd wegens een 'blackface-sweater'. Het ging om een zwarte wollen damestrui die, zoals we eerder schreven, een ode was aan de klassieke ski-bivakmutsen. De hals van de trui liep dan ook tot halverwege het gezicht. In de trui zat een mondopening afgewerkt met rode stiksels. Die stiksels moesten lippenstift voorstellen, maar 'het had volgens heel wat klanten meer weg van een blackface-karikatuur.'

Als reactie op de kritiek lanceerde het modemerk het diversiteitsprogramma 'Gucci Changemakers'. Het is een beurs die getalenteerde jongeren van verschillende achtergronden meer kansen biedt. Gucci heeft nog niet gereageerd op dit tulband-schandaal, maar als ze volgens hetzelfde patroon werken kunnen we binnenkort een mea culpa van de CEO verwachten.