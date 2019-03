Gucci kondigt nieuw diversiteitsprogramma aan

Na de ophef rond een sweater die wel erg veel deed denken aan blackface, komt Gucci met een actieplan. Via Twitter excuseerde het modemerk zich al uitgebreid en de trui werd onmiddellijk uit roulatie gehaald. 'Wij beschouwen diversiteit als een fundamentele waarde die volledig in stand moet worden gehouden en gerespecteerd, en die bij elke beslissing die we nemen voorop moet staan. Wij zetten ons volledig in om de diversiteit binnen onze organisatie te vergroten en dit incident te gebruiken als een krachtig leermoment voor het Gucci-team', klonk het toen.

Dat leermoment is nu vertaald naar een diversiteitsprogramma, onder de noemer Gucci Changemakers. Het wereldwijde programma is gekoppeld aan een beurs, die meer kansen voor getalenteerde jongeren van diverse achtergronden wil creëren. Ook wordt er een fonds opgericht en een vrijwilligersinitiatief binnen het modebedrijf zelf. 'Ik geloof in dialogen, bruggen bouwen en actie ondernemen', klinkt het bij CEO Marco Bizzarri.

Een onafhankelijke raad, waar onder andere Cleo Wade, Dapper Dan en Will.i.am in zetelen, zullen erop toezien dat alles transparant verloopt. Zij controleren ook de langetermijnimpact van het programma. Via Instagram liet de Harlemse kleermaker Dapper Dan alvast weten zeer trots te zijn om samen met Gucci aan dit diversiteitsprogramma te kunnen werken.