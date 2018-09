Graanmarkt 13 organiseert avond rond tijdloze mode, fotografie en architectuur

Salle Privée is een mannenmerk opgericht door Patrick Munsters. De ontwerper kan je kennen als voormalig creatief directeur van Scotch & Soda of als de man die Marie-Stella-Maris in handen heeft. 'We hebben bij Salle Privée niks nieuw. En niks nieuw hebben is heel nieuw in de modewereld', aldus Munsters. Met zijn tijdloze merk wil hij komaf maken met seizoenen én collecties. Graanmarkt 13 is bovendien het enige verkooppunt van Salle Privée.

Ook voor fotografie- en architectuurliefhebbers is er wat wils. De foto's van Dariusz Jasak kan je die avond via een wedstrijd bemachtigen of ter plekke kopen. Bij aankoop van drie kledingstukken kan je een ingekaderde print uitkiezen. Ook niet onbelangrijk: chef Seppe Nobels verzorgt de hapjes en drankjes.