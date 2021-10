Op de catwalks voor deze winter sprong het knallende kleur geel in het oog. Vanwaar die plotse obsessie voor de frisse en doorgaans eerder zomerse tint?

Pantone had het nochtans al voorspeld: het felgele Illuminating en Ultimate Grey zouden dé kleuren van 2021 worden. Het geel staat volgens de trendwatcher voor een gevoel van hoop, optimisme en stabiliteit na de tumultueuze coronaperiode. We zijn er echter nog niet helemaal, vandaar het grijs. Als de grijze wolken wegtrekken, zien we de zon... In het palet voor het komende seizoen stopte Pantone trouwens een narcissengeel. We gaan dus een zonnige zomer tegemoet. Versace, Prada, Jil Sander, Balenciaga, Marc Jacobs, Gucci, Dior: de kleur spetterde van de catwalk, zelfs bij de mannen. Miuccia Prada en Raf Simons stopten in hun eerste gezamenlijke collectie een gele tas, jas en jacquard trui. Voor zijn eigen merk gebruikt Simons de tint nog overvloediger. Kim Jones maakte een hele reeks gele mantels voor Dior Men. Jonathan Anderson ging bij Loewe dan weer aan de slag met kleurentherapie. Geïnspireerd door het idee dat het dragen van felle kleuren goed voor je is, gebruikte hij eveneens... veel geel. De band tussen felgekleurde kleding en je gelukkig voelen is iets waar ook psychologen zich over buigen. Het wordt dopamine dressing genoemd. Als het lichaam veel dopamine produceert, creëert dat positieve gevoelens. Dat motiveert ons om bepaald gedrag te herhalen. Zoals kleding dragen waar we ons goed in voelen. Dat hoeft zelfs niet samen te hangen met kleur. Uit onderzoek aan de Universiteit van Hertfordshire in 2012 bleek dat deelnemers meer zelfvertrouwen kregen als ze stukken aantrokken met een voor hen symbolische waarde. Enkel als je die gele jurk associeert met geluk, krijg je dat gevoel als je hem aantrekt. Onderzoekers stellen dan ook dat dopamine dressing verband houdt met persoonlijke, in plaats van universele associaties. De symbolische waarde van kleuren kan namelijk verschillen. In de Tour de France staat geel voor de overwinning, in Japan voor moed. In combinatie met zwart signaleert het echter gevaar en is het een waarschuwing. Geel spreekt wel, in beide gevallen. Het valt op, van het bekendste werk van Van Gogh tot de onvermijdelijke emoji's. Ook associëren we felle kleuren met feesten, vrolijkheid en creativiteit. Werkkleding en (school)uniformen zijn doorgaans neutraal, kleur is voor de vrije tijd. We proberen de somberheid en het saaie van de pandemie te counteren met uitbundige kleding. Knaldrang, dus. Erg nieuw is dat geel trouwens niet. Amanda Gorman droeg haar gedicht voor in een gele Prada-trench bij de inauguratie van Joe Biden. In januari 2020 moesten de shows voor deze winter nog van start gaan en de pandemie woedde op volle kracht. Het geel reflecteerde wel het thema van de dag, als kleur van de vreugde en de hoop. Dat Gorman de jas niet zomaar uit het rek plukte, bevestigt de cover van Time Magazine een maand later, waarop ze straalt in een gele jurk van Greta Constantine. Als eyecatcher is geel natuurlijk uitermate geschikt voor powerdressing. Zeker in het visueel geobsedeerde Instagram-tijdperk. Kleur was altijd al een machtig marketingmiddel, zowel voor politieke partijen als blikjes frisdrank. Actiegroepen - van de roze pussyhats tot de gele hesjes - worden vaak vereenzelvigd met een bepaalde kleur. Met een eervolle vermelding voor de Britse Queen, die zich al decennialang van hoed tot tas in eenzelfde kleur hult. Zo loopt ze altijd en overal in de kijker. Op het huwelijk van haar kleinzoon William en Kate in 2011 verscheen ze - haar tijd ver vooruit - in een knalgele outfit. Ook op sociale media is zo'n blikvanger de snelste manier om op te vallen in een eindeloze feed. Merken en influencers spelen daarop in, hun looks worden gekopieerd door de fans. Geel is overigens al enkele jaren trending. Eind 2016 werd Millennial Pink plots voorbijgestoken door Gen-Z Yellow als beste keuze voor koffieshopinterieurs en beanies. Gen-Z werd daarbij aangemoedigd (of gevolgd) door de designercollecties voor lente-zomer 2017. Celebs surften uiteraard mee op de trend. Alicia Vikander trok in gele custommade Louis Vuitton naar de Oscars. Beyoncé volgde met de zonnige ruches van Roberto Cavalli in haar HoldUp-video. En dan was er nog de tapdansende Emma Stone in La La Land en de walsende Emma Watson in Beauty and the Beast. Selena Gomez overtroefde iedereen met meerdere gele jurken in de video voor Fetish. Ongeveer tegelijk wordt Millie Bobby Brown opgemerkt in een gele Kenzo-jurk op de uitreiking van de Teen Choice Awards. Het felle geel valt niet alleen op tijdens het scrollen en swipen, het sluit ook aan bij de hang naar empowerment van deze generatie. Hét symbool van elegantie, al sinds Coco Chanel, is de little black dress. Zwart past altijd: het is neutraal, onopvallend én het slankt af. Kleur dragen vraagt wat meer zelfvertrouwen. Het is een uiting van individualiteit, je eist je plaats op. #yellowisthenewblack. Dat weet ook Iris Apfel. De flamboyante honderdjarige fashionista kondigde haar verjaardagscollectie met H&M onlangs aan in knalgele ruches.