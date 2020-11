De Belgische juweelontwerpers zitten niet stil. Van een tiende verjaardag tot een lijn rond Black Lives Matter: drie interessante nieuwtjes.

1. Feestje zonder gasten

Kleine domper op de feestvreugde voor Lore Van Keer: het tienjarige bestaan van haar label zal de juwelenontwerpster door de lockdown in intieme kring moeten vieren. Toch laat ze de mijlpaal niet onopgemerkt voorbijgaan. Van Keer brengt tien ontwerpen van het afgelopen decennium opnieuw op de markt in een nieuw jasje. 'Ik vind het vooral jammer dat ik de klanten nu minder in de bloemetjes kan zetten, want zij hebben het merk mee gemaakt de voorbije tien jaar', zegt Van Keer. 'Voor de Re-Imagined-collectie koos ik tien juwelen uit die als inspiratie dienden voor nieuwe ontwerpen. Ringen werden oorbellen of halskettingen, slechts één juweel is in dezelfde categorie gebleven. Via virtual shopping-momenten kunnen klanten nog altijd met al hun vragen bij mij terecht.' Toch nog een beetje feest dus, als iedereen gewoon zijn eigen glas bubbels inschenkt achter de pc. lorevankeer.com Nogal snel uitgekeken op je juwelen? De Genkse ontwerpster Franca Faggio Del Giglio bedacht een oplossing. Met haar nieuwe collectie Elements and Shapes zorgt de designer voor een eindeloze reeks mogelijkheden, waarbij je de handgemaakte onderdelen naar hartenlust combineert. De geometrische vormen uit porselein, zilver en verguld zilver stel je zelf samen tot een juweel naar keuze. 'En dat mag zelfs zover gaan dat uiteindelijk andere merken onderling gemixt kunnen worden met mijn juwelen', laat de ontwerpster weten. franca.be Voor zijn nieuwste collectie liet het Belgische juwelenlabel Elliot & Ostrich zich inspireren door een van de grootste maatschappelijke thema's van 2020: Black Lives Matter. Jennifer Elliot, de designer achter het label, met Zuid-Afrikaanse en Belgisch-Britse roots, en medevennoot Sylvie Arts zochten voor hun Nudes-lijn diamanten in diverse tinten die op verschillende huidskleuren tot hun recht komen. Ze werkten daarbij voor het eerst ook met lab grown diamonds naast de natuurlijke en geslepen varianten. Met de collectie willen de onderneemsters aantonen dat diversiteit een meerwaarde is, zowel op straat als in je juwelenkistje. elliotandostrich.com