Goud zoeken: de mooiste juwelenzaken die Brussel rijk is

Tot Moederdag staat Brussel in het teken van het hedendaagse juweel. Een goede reden voor een overzicht van de mooiste én oudste juwelenzaken van de stad.

1. Christa Reniers

Dertig jaar geleden lanceerde Christa Reniers haar eerste juwelencollectie, ontworpen en met de hand gemaakt in Brussel. Heel wat van de juwelen uit die beginperiode zitten vandaag nog steeds in de collectie, waaronder de Ball Cascade Ring, een bestseller bestaande uit vier mobiele ringen met kleine balletjes. Christa staat elke zaterdagmiddag zelf in de winkel. Op andere dagen kun je een afspraak maken. Haar winkel draait naar eigen zeggen niet op toevallige passanten, maar is een ‘bestemming’ voor vaste klanten die haar al decennia trouw blijven. Zit je favoriete juweel niet in het huidige aanbod? Niet getreurd: elk juweel dat Reniers ooit ontwierp, kan ze opnieuw maken.

Oude Graanmarktstraat 65, christareniers.com

Christa Reniers © National

2. Holemans

Maison Holemans viert dit jaar zijn honderdste verjaardag, maar richt zich resoluut op de toekomst. De juwelen zijn vervaardigd uit ethische en duurzame materialen. Zo werken ze bijna uitsluitend met gerecycleerd goud dat ze van klanten kochten. Sinds 2014 hebben ze een prachtige boetiek op de Grote Zavel. Ook het atelier bevindt zich daar, waardoor je vanuit de winkel de artisans aan het werk kunt zien. De boetiek wordt gerund door juwelier Moïse Mann, die ook eigenaar is van het juwelenmerk Manalys, met een boetiek op de Waterloolaan. Later dit jaar komt er een boek uit over de eeuweling.

Grote Zavel 4, holemans.com

Maison Holemans © GF

3. Maison De Witte

Sinds jaar en dag staan vrouwen aan het roer van Maison De Witte. Vandaag zijn dat Valérie en Colombine, de vierde generatie na de oprichting van het huis in 1932 door Paul De Witte en zijn vrouw. De Witte heeft twee vestigingen in Brussel, maar die op de Zavel, grenzend aan de Sint-Niklaaskerk, is de oudste. Je vindt er juwelen en horloges van merken als One More, Femme Adorée en Frederique Constant. Maison De Witte heeft ook een groot aanbod juwelen voor doop- en communiefeesten. Daarnaast kun je er een juweel op maat laten maken, etsen, herstellen of een oud juweel laten omvormen.

Korte Boterstraat 13 -15 – 17, maisondewitte.be

Maison De Witte © National

4. Maison De Greef

Zes generaties, sinds 1848, stonden al aan het roer van deze familiezaak in hartje Brussel, op een steenworp van de Grote Markt. In de etalage schitteren grote sieraden in geel-, wit- en roze goud met diamanten en edelstenen. Vandaag is Maison De Greef in handen van meester-juwelier Arnaud Wittmann, die al 25 jaar verantwoordelijk is voor het ontwerp van de eigen juwelencollecties van De Greef. Zijn stijl? Volumineuze, kleurrijke juwelen zoals in zijn jongste Solis-collectie, geïnspireerd op het kleurenspektakel in de lucht op een warme zomeravond aan zee. Naast juwelen vind je hier ook een uitgebreid aanbod horloges van onder andere Cartier, Patek Philippe en Panerai.

Boterstraat 24-26, maisondegreef.com

Maison De Greef © GF

5. Prosper

Enkele maanden geleden opende Brice Wittmann, neef van Maison De Greef-eigenaar Arnaud, de eerste van drie horloge- en juwelenwinkels in de Dansaertstraat. De eerste Prosper, op nummer 101, focust enkel op horloges met merken als Cartier en Panerai. Eind deze maand opent hij ook de tweede winkel. De derde en laatste winkel, op nummer 88, is voor deze zomer. Naast de horloges van Chanel biedt Prosper er een mooi aanbod juwelen exclusief voor België van onder andere Elie Top en Dries Criel Jewelry van de Belg Dries Criel.

Antoine Dansaertstraat 101, 81 en 88, prosper.brussels

Dries Criel bij Prosper © GF

6. Leysen

Vijftig jaar geleden nam Henri Leysen het roer van het familiebedrijf over. Hij leidt momenteel de 170 jaar oude ‘fabrique de bijoux’ samen met zijn zoon Maxime. Door zijn rijke geschiedenis heeft Leysen ook een mooie collectie vintage juwelen, geïnspireerd op ontwerpen van het huis uit de jaren zestig. Alles wordt nog steeds, net als in de beginjaren, in Brussel ontworpen en vervaardigd. Diamanten en gekleurde saffieren staan centraal in hun creaties, die vaak fijn en vederlicht zijn.

Grote Zavel 32, leysen.eu, brusselsjewelleryweek.com

Leysen © GF

Een schitterende toekomst

Een broche van suiker, een ketting gemaakt van afval of een gescheurd hemd dat wordt omgetoverd tot een sieraad. Het zijn maar enkele van de meer dan honderd hedendaagse juwelen die worden tentoongesteld tijdens de expo In Fieri bij MAD Brussels. In Fieri, Italiaans voor ‘in wording’, gaat dieper in op de veranderingen in de wereld van de hedendaagse juweelkunst, van zowel het sieraad als de ontwerper. Maar liefst 51 kunstenaars uit 22 landen, onder wie ook heel wat Belgen, stellen er tentoon.

MAD Brussels, Nieuwe Graanmarkt 10, 1000 Brussel. In Fieri is tot 8 mei elke dag gratis toegankelijk van 10 u tot 18 u.