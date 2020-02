Alles wat ze aanraken, verandert in goud. Of op zijn minst in dollars. Celebrities als Kendall Jenner en Jennifer Lopez beïnvloeden via hun sociale media miljoenen online volgers. Modemerken maken daar gretig gebruik van. Enkele succesvolle samenwerkingen op een rijtje.

Liu Jo gaat in zee met Kendall Jenner

Kendall Jenner viert in 2020 haar vijfentwintigste verjaardag. Net als Liu Jo, het merk waarvan ze dit jaar het gezicht is. Dat het Italiaanse label uitgerekend voor haar koos, is weinig verbazingwekkend. Jenner is niet zomaar een model, ze is een 'social super model'. Ze dankt haar carrière - zoals de zusjes Hadid - net zo goed aan haar astronomische aantal volgers als aan haar looks. Wie Kendall weet te strikken voor een show of shoot, krijgt er ineens ook haar 121 miljoen Instagram-volgers bij. En dat is voor een merk goud waard, zeker als de celebrities hun eigen imago verbinden aan het DNA van het label.

'Ik ben vereerd om een inspiratie te zijn voor mijn volgers', zegt Jenner, 'maar ik besef dat ik ook een verantwoordelijkheid heb. Daarom ga ik alleen in zee met merken die ik leuk vind.' Bij Liu Jo treedt ze in de voetsporen van onder andere Kate Moss. 'Het is een hele eer om in haar op te volgen. Liu Jo is een merk dat vrouwen oproept om zichzelf te zijn. Dat is een boodschap die ik alleen maar kan bijtreden.'

Jenner is zeker geen groentje in het vak. Ze zette haar eerste stappen in de mode al in 2014, op de catwalk van designer Marc Jacobs. Sindsdien liep ze zowat elke grote show, sierde ze de covers van bladen als Vogue en Harper's Bazaar en haalde ze tal van lucratieve campagnes binnen. In 2018 was ze, volgens de berekeningen van zakenblad Forbes, het best betaalde model ter wereld, met een salaris van meer dan 20 miljoen euro.

Guess en Versace wedden op Jennifer Lopez

Als er één celebrity is die het internet perfect naar haar hand weet te zetten, dan is het wel Jennifer Lopez. In 2000 - lang voor de wereld kennismaakte met memes en gifs - deed zij het internet voor het eerst ontploffen met de groene Versace-jurk die ze aantrok op de Grammy's. De jurk was zo populair dat ze bij Google prompt besloten ze om Google Images op te richten. Datzelfde kunstje deed ze enkele maanden geleden nog eens over, toen ze in tijdens de Versace-show opdook in een soortgelijk groen gewaad. Ook die beelden verspreidden zich als een lopend vuurtje over de hele wereld, wat Versace volgens de berekeningen van onlineshop Lyst ruim 9,4 miljoen dollar aan media coverage opleverde.

Geen wonder dat ook andere merken in de rij staan om met Jennifer Lopez en haar 113 miljoen volgers samen te werken. De meest recente in dat rijtje is Guess & Marciano Worldwide, die de actrice en zangeres voor de tweede keer inschakelde. 'Jennifer blijft grenzen verleggen in de muziek-, mode- en filmindustrie en vertegenwoordigt alles wat een Guess-girl is: zelfvertrouwen, sensualiteit en avontuur', liet campagneleider Paul Marciano zich ontvallen. Al zit Jennifers online invloed er ongetwijfeld ook voor iets tussen.

In 2018 ging Guess voor het eerst in zee met de Puerto Ricaanse actrice. Die beslissing heeft het merk destijds geen windeieren gelegd. Volgens berekeningen van de onlineshop Lyst steeg het aantal zoekopdrachten naar het merk met maar liefst 120 procent na het lossen van de campagnebeelden. 'Jennifer Lopez is iemand die veel bezig is met mode, maar tegelijk is ze heel benaderbaar. Het is iemand waar je ook als doorsnee mens gemakkelijk naar opkijkt. En dat maakt haar een geknipt persoon voor zowel Guess als Versace', zo verklaart de gerenommeerde modewebsite Business of Fashion het succes van J.Lo.

Tommy Hilfiger gebruikt Zendaya als uithangsbord

Tommy Hilfiger werkt al jaar en dag met influencers die het merk een fris imago moeten aanmeten dat beter past bij een steeds diverser wordend publiek. Vorig jaar verving het Amerikaanse kledinglabel topmodel Gigi Hadid door Zendaya: een jonge actrice en zangeres met gemengde roots en - niet onbelangrijk - 65 miljoen volgers op Instagram. Zendaya is niet alleen razendknap, ze is ook nog eens gepassioneerd door mode en zet zich in voor een gevarieerder medialandschap. Dat maakt haar tot een geloofwaardig en aimabel rolmodel voor haar volgers en voor een merk als Tommy Hilfiger, dat op zoek is naar een nieuwe identiteit.

'Ik wil het merk jong houden. Samenwerkingen met celebrity's à la Gigi Hadid en Zendaya zijn daarbij cruciaal. Ze trekken een nieuw publiek aan en geven ons imago een boost. Iemand als Zendaya belichaamt ons label perfect: ze is slim, getalenteerd, jong, activistisch, beroemd en multicultureel. Bovendien is haar kledingstijl ontzettend cool', vertelde de ontwerper vlak voor de release van de eerste gezamenlijke catwalkshow in 2019.

Bij Tommy Hilfiger geen catwalkshow zonder uitgekiende mediastrategie. Hun shows werken steevast volgens het see now buy now-principe: alle kleren zijn na de show onmiddellijk te koop. Om succes te garanderen, is aandacht op sociale media dus cruciaal. Voor de collectie met Zendaya lanceerde het merk een reeks templates zodat de aanwezigen alle showbeelden in gepaste sfeer konden delen op sociale media. Daar werd gretig gebruik van gemaakt: de #TommyXZendaya geeft meer dan 42.000 hits. En de eerste collectiebeelden die Zendaya op haar eigen profiel postte, konden op meer dan 2,5 miljoen likes rekenen. Ter vergelijking: op het profiel van Tommy Hilfiger kregen diezelfde collectiebeelden 'amper' 135.000 likes.

Het lijkt er dus op dat de klassieke modemerken heel wat te winnen hebben bij dit soort samenwerkingen. Via de influencers kopen ze niet enkel de aandacht van potentiële klanten, maar ook een gepast imago dat op een geloofwaardige manier verspreid wordt. Tenminste, als de influencer in kwestie goed gecast is. Dit soort teamwork staat of valt immers met de authenticiteit van beide partners.

