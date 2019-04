Voor het derde jaar op rij organiseren CityZine en Puur Gent een shoppingfestival in de Gentse binnenstad. De focus ligt dit jaar op eerlijke en Belgische mode. Noteer vier en vijf mei in de agenda.

Tijdens het Go Local Festival staan de lokale winkels en horeca, maar ook Gentse ontwerpers, designers en muzikanten in de kijker. Op zaterdag 4 en zondag 5 mei wordt lokaal kopen en eten een waar feest in Gent.

Het idee van het Go Local Festival ontstond om de lokale Gentse ondernemers een hart onder de riem te steken en Gentenaars te tonen wat de stad allemaal te bieden heeft op vlak van ondernemerschap. De deelnemende ondernemers leggen vier en vijf mei hun bezoekers in de watten.

Er staan ook wandelingen doorheen de stad op de agenda dit jaar. Zo kan je bijvoorbeeld de Ik Koop Belgisch-route (Ik Koop Belgisch) of de Fair Fashion-route (Gent Fair Trade) volgen. De routes nemen je mee langs locaties waar er Belgische items en/of duurzame modemerken te vinden zijn. Verder zullen enkele Belgische en fair fashion designers een woordje uitleg geven tijdens designer talks.

Designer & Fair Fashion Talks

Tim Van Steenbergen, Belgische couturier, bij kledingwinkel SUITE in de Hoogpoort (zondag 5 mei tussen 11u en 12u)

Caroline Bosmans - kinderkleding ontwerpster bij Meneer Janssen en Juffrouw Kaat in de Gouvernementstraat (zaterdag 4 mei tussen 14u en 18u)

Arte met hun uniek design in hun eigen winkel in de Kortedagsteeg

Lies Mertens, lederontwerpster, bij multibrandstore Twiggy in de Notarisstraat (zaterdag 4 mei tussen 11u en 12u)

Fair Fashion Talk van Olga bij Supergoods in de Brabantdam 56B (zondag 5 mei om 12u)