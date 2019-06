De Amerikaanse actrice, erfgename, kunstenares en modeontwerpster Gloria Vanderbilt is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan vergevorde maagkanker.

Vanderbilt (1924-2019) werd geboren in een Amerikaanse familie met Nederlandse wortels. Een rechtszaak rond het hoederecht van Gloria werd een waar schandaal, waarbij de tante van de erfgename uiteindelijk tot voogd werd benoemd. Door deels op te groeien onder de vleugels van haar tante Gertrude Vanderbilt Whitney, een beeldhouwster en kunstverzamelaar, geraakte Gloria al van jongs af geboeid door kunst.

In haar studio in New York (1976) © Getty

In haar jonge jaren werkte ze als actrice en model en stond ze voor de lens van grote kleppers zoals Richard Avedon en Horst P Horst. Vanderbilt verscheen onder meer in Vogue en Harper's Bazaar tijdens haar modellenjaren.

Gloria tijdens haar huwelijk met haar eerste echtgenoot Pat DiCicco (1941) © Getty

Gloria Vanderbilt werd vooral bekend in de jaren zeventig als modeontwerpster. Zo bracht ze een lijn met verschillende jeans uit, die een strakker model hadden dan de gangbare spijkerbroeken van die tijd. De broeken waren deels gemaakt van stretchstof en 'knuffelden' je derrière volgens de ontwerpster, voor een nauw aansluitende en flatterende fit. Op de achterkant stond haar merknaam geborduurd, evenals het zwanenlogo van Gloria Vanderbilt.

Gloria poseert met haar beroemde blauwe jeansbroeken (1978) © Getty

Dat logo was ook prominent te zien op het parfum dat zij uitbracht en nog steeds in trek is. Vanderbilt wordt wel eens de originele influencer genoemd, aangezien ze haar persoonlijkheid inschakelde om producten aan de man te brengen.

Gloria Vanderbilt in haar kostuum voor het stuk 'De Zwaan' van Molnar. Hier haalde ze haar inspiratie voor het zwanenlogo van haar modemerk. © Getty

De socialite en ontwerpster huwde vier keer, met Pat DiCicco, dirigent Leopold Stokowski, Sidney Lumet en Wyatt Emory Cooper. In totaal kreeg ze vier zonen, waaronder journalist en presentator Anderson Cooper. Naast haar echtgenoten werd ze ook romantisch gelinkt aan beroemdheden zoals Marlon Brando, Frank Sinatra, Howard Hughes en Roald Dahl.

Gloria samen met haar goede vriend Truman Capote. De auteur zou zijn mosterd bij Gloria hebben gehaald voor het personage Holly Golightly in zijn novelle Breakfast at Tiffany's, maar dat is niet bevestigd. (1960) © Getty

Vanderbilt was van vele markten thuis, want ze was ook kunstenares en schrijfster. Daarnaast vormde ze de inspiratiebron voor de single "Mrs Vandebilt" van Paul McCartney en zijn Wings. Het nummer staat ook op hun album "Band on the Run". De modediva overleed thuis in het bijzijn van familie en vrienden na een strijd tegen maagkanker.

Gloria Vanderbilt met haar zonen Anderson Cooper (links) en Carter Vanderbilt Cooper thuis in New York. Carter beroofde zichzelf van het leven in 1988. © Getty

1963 © Getty

Fotograaf Richard Avedon (links), Gloria Vanderbilt en regisseur Sidney Lumet tijdens een feestje voor de première van 'East of Eden' (1955) © Getty

Ned Rorem en Gloria (1992) © Getty