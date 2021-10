In de nasleep van de coronacrisis staat er in ons land een leger nieuwe ontwerpers klaar. Tijdens de Week van de Belgische Mode zetten we op Weekend.be elke dag een opvallende nieuwkomer in de schijnwerpers. Vandaag: A-TYPIQ, opgericht tijdens de coronapandemie en vastbesloten om comfort, elegantie en prijs-kwaliteit in de kledingkast van alle Belgische vrouwen te krijgen.

Het Belgische label A-TYPIQ werd opgericht in 2021 door de vriendinnen Claudia Scheelen (35) en Noemie Flamant (32). Het minimalistische merk baseert zich op loungewear-principes, maar de stuks kunnen zowel binnenshuis als out and about gedragen worden. Claudia en Noemie willen betaalbare luxe bieden, die lief is voor de drager van de kleding én de planeet. Meerdere keren per jaar worden er nieuwe stuks gelanceerd, telkens in een kleine capsulecollectie.

DE START

Voor ze samen in zee gingen, had zowel Claudia als Noemie al ervaring in de mode. 'Ik werk al bijna twaalf jaar in de sector. Ooit, in een vorig leven, ben ik gestart als model', licht Claudia toe. 'Daarna ging ik aan de slag in een showroom en deed ik ook in de verkoop, ontwikkeling en digitale marketing ervaring op. Vervolgens groeide ik door tot retail manager voor een Italiaans modemerk. Die job doe ik nog steeds fulltime. Door deze verschillende ervaringen in de mode heb ik een breed zicht op hoe het er aan toe gaat in de sector. Handig voor de opstart van een eigen label!'

Veertien jaar geleden leerde Claudia Noemie kennen. 'We waren gedurende die jaren geen hechte vriendinnen, omdat we andere vriendengroepen hadden, maar door samen een merk te starten, hebben we de banden kunnen aanhalen.'

'Ook ik werk al iets meer dan tien jaar in de mode', vertelt Noemie. 'Ik heb stilisme en business management gestudeerd. Omdat ik altijd al iets wilde opstarten voor mezelf, leken deze uiteenlopende studies me nuttig. Hierna belande ik als visual campaign manager bij online gigant Veepee.'

Toen ze allebei twee dagen per week technisch werkloos werden tijdens de pandemie, beslisten Claudia en Noemie de sprong te wagen en samen A-TYPIQ op te richten. 'We hadden eindelijk tijd om onze gemeenschappelijke droom te verwezenlijken van een vrouwenlabel op te richten.'

A-Typiq © GF

HET CONCEPT

Dat het idee voor A-TYPIQ opborrelde tijdens de lockdowns merk je aan de focus op zachtheid en comfort. 'Door heel de tijd thuis te zitten, begonnen mensen zich vanzelf comfortabeler te kleden. Die outfits waren niet noodzakelijk geschikt om mee in het openbaar te verschijnen', lachen de dames. 'Dat inspireerde ons om een merk op te richten waarbij niet ingeboet wordt op comfort, maar ook niet op stijl. We willen kleding ontwerpen voor vrouwen "on the go", die met één outfit hun marathon van de dag kunnen lopen. Van Zoommeetings of kantoorwerk rechtstreeks naar de schoolpoort en zonder om te kleden op café met vrienden,' vertelt Noemie. 'A-TYPIQ gaat dus breder dan gewoon loungewear.'

'De sterkte van ons merk is dat het een heel breed doelpubliek kan aanspreken. Door de toegankelijke kleuren kan je het combineren met wat je zelf wil. Onze klanten kunnen hun persoonlijkheid in hun outfits stoppen door originele combinaties te maken.'

De naam van het merk is ook niet toevallig gekozen. 'We willen elegante basics aanbieden, die telkens iets atypisch hebben,' klinkt het. 'A-TYPIQ staat dus voor de ontwerpkeuzes, maar ook voor de materialen. We kiezen voor elk stuk een hoogwaardig, duurzaam en bijna uitsluitend natuurlijk materiaal.'

A-Typiq © GF

MATERIALEN

De materiaalkeuze is heel belangrijk voor het duo. 'We willen betaalbaar zijn, maar ook een super scherpe prijs-kwaliteit aanbieden,' vertelt Noemie. 'Duurzaamheid is dan ook een van onze belangrijkste pilaren. We trekken deze filosofie door van de keuze van de stoffen tot hoe we onze kleding verpakken. De stoffen waar we mee werken zijn bijna uitsluitend natuurlijke materialen, zoals biokatoen, alpacawol, mohair en kasjmier. Allemaal zacht en comfortabel.'

'We zijn er ons bewust van dat de mode een van de meest vervuilende industrieën is', klinkt het bij Claudia. 'We willen nadenken over de toekomst van de sector en hoe die duurzamer kan. We zijn een generatie die zich heel bewust van is van klimaatverandering en de planeet in geen geval slechter wil nalaten aan onze nakomelingen. Hoe duurzamer je kunt werken, hoe beter. In de praktijk is dat helaas nog niet zo voor de hand liggend. Het volledige proces tot in alle details opvolgen en honderd procent duurzaam maken, is voorlopig nog niet haalbaar, maar we streven er wel naar.'

'Daarom kiezen we ervoor om te werken met producenten waar we ons goed bij voelen en waar we van weten dat ze ook hoge standaarden hanteren op vlak van duurzaamheid. Zo heeft een van onze producenten een indrukwekkend waterzuiveringssysteem,' valt Noemie bij.

De zoektocht naar de juiste producenten was een van de grootste hindernissen tijdens de opstart van het label, vertellen de ontwerpsters. 'Het is niet simpel om als kleine startup bij de juiste mensen terecht te komen. We kunnen maar een beperkte oplage bestellen en moesten dus op zoek naar producenten die hiervoor openstaan én duurzaam zijn', aldus Claudia. 'We hebben uiteindelijk Italiaanse en Portugese leveranciers gevonden die achter onze visie staan en mee nadenken over de beste en meest kwalitatieve keuzes, zonder te duur te worden.' Noemie valt haar bij: 'Gelukkig laten we ons allebei niet snel ontmoedigen. Als het simpel was, zou iedereen z'n eigen collectie starten zeker?' lacht ze.

'We hebben een langetermijnvisie, zowel op vlak van onze collecties als op het gebied van samenwerkingen met producenten. We zijn niet geïnteresseerd in quick wins', stelt Noemie. 'Onze collecties zijn geen fast fashion, dus ze moeten lang meegaan en een tijdloze look hebben. De conventionele modesector stimuleert heel sterk om veel en vaak nieuwe kledingstukken te kopen en "oude" stuks na een seizoen al af te danken. Daar willen wij niet in meegaan.'

A-Typiq © GF

TOEKOMSTDROMEN

Wat brengt de toekomst voor het merk? 'Momenteel zijn we voornamelijk een e-commercebedrijf en focussen we ons op de Belgische markt. Maar als we mogen dromen, zouden we ook graag internationaal naamsbekendheid genereren,' aldus Claudia.

Daarnaast hopen ze om in de toekomst nog transparanter te kunnen communiceren naar de klanten toe over de herkomst en de labels van hun kledingstukken. Wordt vervolgd!

IN HET KORT: CLAUDIA SCHEELEN EN NOEMIE FLAMANT Raken geïnspireerd door.... Onze Belgische modeontwerpers. Dries Van Noten behoort bijvoorbeeld echt tot de wereldtop. Daar mogen we trots op zijn. En ook namen zoals Christian Wijnants bewonderen we. (Claudia) Edouard Vermeulen van Natan vind ik ook heel inspirerend. Zijn ontwerpen zijn altijd simpel, maar ook super elegant. (Noemie) Gaan graag eten bij.... Pilar in Antwerpen is top. Er is een leuk terras, goede kaart en mooi interieur. Sowieso is het fijn vertoeven op het Antwerpse Zuid. Een ander adresje waar ik graag kom is Life is Art op het Mechelseplein of Lewis in de Museumstraat (Claudia) Ik vul graag aan met Sofie's Place op de Graanmarkt. Heerlijk om daar na de markt op zaterdag te gaan zitten. Om te ontbijten trek ik graag naar Charlie's in de Volkstraat. Ik hou van hun persoonlijke aanpak en verschillende vegan en glutenvrije opties. Drinken koffie bij.... Butchers Coffee! Hier vind je de lekkerste koffie van 't stad. Je kunt er ook lekker ontbijtopties krijgen. En de Revista is ook heel sfeervol. (allebei in koor) Shoppen bij.... Princess, Princess Blue, Renaissance, Sketch. Deze boetieks hebben een hele mooie selectie. Ze kopen niet enkel de brave opties in. Als ik iets speciaals zoek, ga ik graag bij hen. Daarnaast ga ik graag (window)shoppen in grote modesteden zoals Londen, Parijs of Milaan. Daar geraak ik echt geïnspireerd en leer je vaak ook nieuwe, opkomende merken kennen. (Claudia). Daar sluit ik me bij aan. Maar ook lokale marktjes afstruinen vind ik heel leuk. En tweedehandswinkels zijn ook super. Daar kan je echt originele, authentieke dingen vinden, die je op een persoonlijke manier kunt combineren met nieuwe spullen. Ik draag ook graag kleding van mijn mama en oma. Ik koop eigenlijk niet vaak iets nieuws. Ik hou ervan om mijn eigen kledingkast op een andere manier te bekijken en de kleding die ik al heb telkens anders te stylen. (Noemie) In September is er een nieuwe concept store geopend in Antwerpen, The Guest. We hebben daar een eigen A-TYPIQ corner waar onze klanten onze collectie live kan komen ontdekken en passen. We organiseren er vaak 'private shoppings' en kunnen op deze manier toch een persoonlijk contact opbouwen met onze klanten naast onze webshop. (Allebei) Vinden rust door.... Ik kan relaxatie halen uit pilates en andere vormen van sport. Meditatie vind ik niet zo gemakkelijk, maar tijdens het sporten kan ik wel echt uitblazen en m'n hoofd leegmaken. Het is heel belangrijk om in deze tumultueuze tijden een gezonde balans te vinden. (Claudia) Ik denk spontaan aan mijn kindje afhalen op school. Dan kan ik even helemaal in het moment zijn. Een vakantie die niet helemaal tot in de puntjes gepland is vind ik ook zalig. Gewoon vertrekken en zien wat de dag brengt: heerlijk vind ik zo'n vrijheid. (Noemie) Lezen graag.... Ook door te lezen kan ik ultieme rust vinden. Onlangs heb ik 'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney gelezen, heel fijn. Ik ben fan van haar. Ik hou ook van boeken waar je uit kunt leren. 'Wie heeft mijn kaas gepikt?' is bijvoorbeeld een managementboek, maar je vindt er ook wijsheden voor het dagelijks leven in. Hoe ga je om met tegenslag? Hoe kan je positief in het leven staan? (Claudia) 'The School of Life'.Telkens kleine boekjes over één bepaald thema, geschreven door wetenschappers. Aangezien ze maximum 100 pagina's bevatten lezen ze heel vlot en kan je ze steeds in je handtas meenemen. Het is fijn om naar een boek te grijpen in plaats van naar je telefoon. Ik hou ervan iets op te steken tijdens het lezen. Ik lees met een fluostift in de hand om interessante stukken aan te duiden. Ik leef met slagzinnen in m'n hoofd (lacht). Een van m'n favoriete citaten is '10 percent is what happens to you, 90 percent is how you decide to react to it.' Het is een motto waar ik bij zweer. (Noemie) Kijken het liefst naar.... Ik kan ervan genieten om naar de bioscoop te gaan en een goede film te zien. Mijn must see serie is 'Homeland'. Heel jammer dat die voorbij is. 'The Crown' vind ik ook mooi gemaakt en je leert er veel door bij over de Britse geschiedenis. Daarnaast ben ik een enorme fan van documentaires, daar kan ik echt uren naar kijken. (Claudia) 'Friends from College' is een serie die mij enorm is bijgebleven omwille van de humor en herkenbaarheid. De serie 'My Onorthodox Life' vond ik heel interessant. Ik wist heel weinig over de joodse gemeenschap en vond deze reeks dus heel leerrijk. De film 'Due Date' vond ik heel grappig omwille van de sarcastische humor. (Noemie) Vinden deze waarden belangrijk.... Vrienden, familie en een goede gezondheid. We moeten goed zorgen voor de mensen rondom ons. Het leven gaat zo snel voorbij. We hebben allemaal ons eigen leven en een drukke planning, maar vergeet geen tijd door te brengen met de mensen die je graag ziet. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling is dat belangrijk. (Claudia) Ik hecht veel belang aan dingen durven. Het leven is heel kort, dus push jezelf om dingen waar je bang voor bent toch te proberen. Mensen blijven soms te lang twijfelen. Als je iets wil, moet je ervoor gaan vind ik. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om in het moment te leren zijn. Ik zet mijn gsm vaak op vliegtuigmodus. Mijn vriend wordt er gek van (lacht), maar ik heb dat echt nodig. Ik heb jong mijn mama verloren en ben vrij jong gescheiden. Soms loopt het leven niet zoals je dacht dat het zou lopen. Geniet daarom elke dag, wees dankbaar voor wat je hebt en vind geluk in kleine zaken. (Noemie)

A-TYPIQ is online te koop via www.a-typiq.be.

