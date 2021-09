Glenn Martens neemt de fakkel over van Chitose Abe van Sacai als gastontwerper voor de couturecollectie van Jean Paul Gaultier. De Franse modeontwerper zelf zette een stapje terug en nodigt elk seizoen een andere ontwerper uit voor de couturecollectie.

De Belgische ontwerper Glenn Martens mag zichzelf zonder twijfel een van de drukst bezette mensen in de mode noemen. Hij rijft de ene prijs na de andere binnen. Zo mocht hij al twee keer de Andam Award naar huis nemen, zowel in 2017 als in 2020. In 2018 werd Martens bovendien onze Ontwerper van het jaar tijdens de Belgian Fashion Awards. Naast zijn eigen label Y/Project en zijn rol als creatief directeur bij Diesel, mag hij nu ook nog haute couture ontwerpen voor Jean Paul Gaultier. Martens werd in deze positie voorafgegaan door de Japanse ontwerper Chitose Abe van Sacai.

In 2020 maakte Jean Paul Gaultier bekend dat hij op pensioen ging, maar dat hoefde niet het einde van zijn modemerk te zijn. Elk seizoen zal een ander modetalent de couturecollectie van het Franse modehuis op zich nemen. In januari 2022 krijgen we te zien hoe Glenn Martens de codes van het label heeft geherinterpreteerd.

'Jean Paul liet alles mogelijk lijken,' vertelde Martens aan Vogue. 'Hij bracht vrijheid van meningsuiting en seksuele bevrijding naar de mode. En hij werkte met waarden - waarden die belangrijk en relevant zijn voor vandaag. Ik voel me sterk verbonden met Jean Paul. We delen een gelijkaardige benadering van mode.'

Nadat Martens afstudeerde aan de Koninklijke Academie van Antwerpen ging hij direct aan de slag bij Gaultier menswear. De ervaring liet een diepe indruk op hem na. 'Ik had vrienden die elders gingen werken en die onder veel druk stonden, maar bij Jean Paul ging het om genieten van het leven, plezier hebben,' aldus Martens. 'Ik probeer het bij Y/Project op dezelfde manier aan te pakken: het werk serieus nemen, maar nooit de sfeer vergiftigen.'

De Belg kijkt enorm uit naar zijn couture-ervaring. Hij maakte in het verleden al wel jurken voor Y/Project, maar dat waren showstukken die niet verkocht werden. 'Het is een kans om te werken met les petites mains en echt op een diepgaande manier bezig te zijn met het creëren van een jurk', vertelt hij aan Vogue. 'Couture is een absurd sprookje, maar het is net als kunst: we klampen ons eraan vast, en het doet ons dromen.'

