Een Japanse start-up verkoopt 'het beste reisondergoed ter wereld'. Je kan ze tot 72 uur comfortabel en zonder geurhinder dragen. Een claim die Knack Weekend voor u uittestte.

Kan je een boxershort meerdere dagen dragen? Ja, maar of u zich er na verloop van tijd nog comfortabel en hygiënisch in voelt is een andere zaak. Het Japanse One Nova wil daar aan tegemoet komen. Het ontwikkelde een onderbroek met merinowol en vezels op basis van beuken.

De belofte is dat de ademende stof een zachte en milieuvriendelijke boxershort oplevert die zeker drie dagen kan gedragen worden zonder dat u ze hoeft te wassen. Niet zozeer bedoeld voor de luie man, wel voor de actieve reiziger die in hoge nood al eens een dag of twee moet overslaan.

One Nova © PVL

Het bedrijf zet bovendien in op plasticvrije verpakking, biologisch afbreekbare producten en belooft dat het haar producten produceert in correcte werkomstandigheden.

Toegegeven, toen we de pitch van One Nova lazen waren we sceptisch maar geïntrigeerd. Enkele mailtjes later besloot het bedrijf ons een proefpakket van drie stuks op te sturen en uw redacteur van dienst besloot daarop ommeermaals drie dagen hetzelfde ondergoed te dragen.

Dag 1

Kwalitatief moet de One Nova alvast niet onderdoen. De stof komt haar belofte na en is zeer comfortabel en licht waardoor we soms bijna vergeten dat we ze dragen. De boxershorts zijn ook rekbaar, zo paste onze redacteur vlotjes in een XL-maat terwijl hij bij andere merken een maatje groter draagt, zonder dat bepaalde lichaamsdelen een benepen gevoel kregen. Op vlak van comfort is het alvast een summum voor het scrotum.

Dag 2

Opstaan, douchen en... dezelfde onderbroek aantrekken. Eerlijk gezegd is het vooral het idee dat niet zo comfortabel niet aanvoelt. Ruiken we dat? Neen. Wasfris is de One Nova niet meer, maar we voelen ons niet vuil op dag 2, na een doorsnee werkdag. Vermoedelijk helpt de luchtige stof om het zaakje voldoende te ventileren. De eerste horde is met succes genomen.

Dag 3

Opstaan, douchen en... Nog eens diezelfde onderbroek aantrekken. Het 'niet helemaal fris' heeft intussen plaatsgemaakt voor een licht aroma dat we best kunnen omschrijven als 'yep, die hebben we waarschijnlijk al eens aangehad', maar nog steeds ver van het niveau dat u er de civiele bescherming voor moet bellen. Al moeten we nuanceren dat we geen vergelijkende test hebben uitgevoerd met gewone boxershorts. Er zijn grenzen aan wat we willen doen voor journalistieke excellentie.

De foto's in dit artikel zijn telkens van een ongedragen exemplaar. © PVL

Aan de ochtend van dag 4 analyseren we ons drie dagen gedragen exemplaar en daarbij moeten we zeggen dat de claim dat we ze drie dagen geurloos kunnen dragen niet helemaal stand houdt. Wie twee weken backpackt in de jungle zal er misschien minder om geven. Maar we mocht u op dag drie een one night stand mee naar huis nemen, dan kan de One Nova misschien wel een afknapper worden.

Kleine wasjes

Maar is de One Nova geschikt als reisonderbroek? Dat wel. We hebben ons drie dagen gedragen exemplaar kort in koud water gewassen en laten drogen in een badkamer met gesloten ramen zonder zonlicht of verwarming en die was acht uur later zo goed als droog en zowaar geurloos. Wie met andere woorden met twee stuks gaat backpacken, kan best een tijdje verder zonder warm water of wasmiddel.

One Nova © PVL

Ook uit een ander nevenexperiment, zijnde een korte vliegtuigtrip, twee dagen dragen en op dag twee een uurtje stevig sporten (lees: zweten), komt de One Nova meer dan geslaagd. De stof droogt opnieuw vrij snel en de zweetgeur die wel in ons t-shirt zit, is grotendeels verdwenen uit de boxershort.

Conclusie

Natuurlijk zal ieders ervaring afhankelijk zijn van hoe intensief/warm uw dagen verlopen, en hoeveel tijd u bij het douchen zelf investeert in het hygiënisch houden van uw pretpakket. Maar de One Nova doet grotendeels wat het belooft. Voor draagcomfort geven we een tien op tien. Voor properheid na drie dagen een zeven. Maar als reisboxershort is dit wel een exemplaar dat makkelijk en snel schoon valt te krijgen en dat is minstens even belangrijk.

One Nova heeft voor haar verkoop buiten Japan nog tot 25 februari een kickstarter-campagne lopen en verkoopt haar boxershorts in drie kleuren (munt, blauw en navy) van maat S tot XXXL. Eén exemplaar kost 26 euro, of 77 euro voor drie stuks. Vanaf maart plant het bedrijf een gelijkaardige campagne via Indiegogo.

. © One Nova

