Ann Demeulemeester zei vorige week arrivederci aan ontwerper Sébastien Meunier en het Belgische bedrijf zou aan een buitenlandse investeerder worden verkocht. Dat is niet noodzakelijk slecht nieuws.

Als de geruchten kloppen, wordt Ann Demeulemeester Italiaans. Het Belgische merk zou worden overgenomen door Antonioli, een belangrijke retailer met winkels in Milaan, Turijn, Lugano en Ibiza, en een performante webshop.

CEO Claudio Antonioli, recent ook een van de entrepreneurs achter het populaire streetwearmerk Off-White, verklaarde een week geleden aan het modevakblad WWD dat er nog geen contract was getekend, maar suggereerde een overname voor het einde van de zomer.

Ann Demeulemeester zélf zou volgens Antonioli niet betrokken worden bij een eventuele herlancering van het label. Demeulemeester vertrok in 2013 bij haar bedrijf, BVBA 32. De creatieve leiding was sindsdien in handen van Sébastien Meunier, de voormalige mannenontwerper van het merk. De Fransman nam vorige week afscheid. Zijn onmiddellijke vertrek zou volgens verschillende van onze bronnen een absolute voorwaarde zijn geweest van Antonioli.

Sébastien Meunier na een show van Ann Demeulemeester in 2018. © Getty Images

Twee labels liggen op kapseizen

Een vraag om toelichting aan BVBA 32, dat in handen is van zakenvrouw Anne Chapelle, bleef gisteren onbeantwoord. Bij BVBA 32 waren Ann Demeulemeester en Haider Ackermann altijd de sterkhouders (sinds 2013 zijn het aparte bedrijven). Maar beide labels liggen al jaren te kapseizen.

Demeulemeester had ooit boetieks in Hong Kong (een partnership met de machtige groep I.T.), Seoul (in een met gras begroeid gebouw in Gangnam van de toonaangevende architect Minsuk Cho) en Tokyo (in de door Tadao Ando ontworpen mall Omotesando Hills, een van de meest prestigieuze adressen in de Japanse megapolis).

Intussen is alleen het Antwerpse vlaggenschip nog operationeel. Chapelle, die ook actief is in de farmaceutische industrie, werd door de Belgische media opgevoerd als 'machtigste vrouw in de Belgische mode' (Het nieuwsblad) en 'powervrouw van de Belgische mode' (Het Laatste Nieuws) met een hagiografische aflevering van het televisieprogramma Alleen Elvis blijft bestaan als kers op de taart.

Nochtans heeft Chapelle in haar carrière als mode-entrepreneur meer flops dan successen gekend. BVBA 32 lanceerde in het verleden een rist labels die allemaal snel werden stopgezet, waaronder Josephus Thimister, Dirk Schönberger, Mic Eaton, en UCWHY, met ontwerper Wim Bruynooghe.

En dan was er nog Poiret. Dat historische Franse couturemerk werd, na een hiatus van maar liefst tachtig jaar, geherlanceerd door de Zuid-Koreaanse retailgroep Shinsegae, met Chapelle als CEO en de Frans-Chinese Yiqing Ying als artistiek directeur. Het merk crashte quasi-onmiddellijk, ondanks een paar dure shows tijdens de Parijse modeweek. Yiqing Ying werd al in 2018 na twee seizoenen opgeofferd. Er werd destijds gemeld dat Poiret zich zou heroriënteren, met een focus op parfums en accessoires. Maar er is sindsdien niets meer vernomen van het merk. De websites poiret.com en paulpoiret.com zijn niet langer actief.

De spring/summer-show van Poiret in Parijs in 2018. © Getty Images

Afwezig op de modeweken

Ook de ster van Haider Ackermann blinkt minder dan een jaar of tien geleden, toen Karl Lagerfeld hem nog beschreef als een mogelijke opvolger voor Chanel. Een passage als artistiek directeur bij luxemerk Berluti, een onderdeel van het luxeconglomeraat LVMH, bleek kortstondig. Hij werd er opgevolgd door Kris Van Assche. De mannenshows van Ackermann werden een paar seizoenen geleden afgevoerd. Ackermann en Demeulemeester ontbreken deze week op de officiële kalender van de eerste online mannenmodeweek, die nog tot maandag in Parijs loopt en vakblad WWD meldde eerder dat ook voor Ackermann een koper wordt gezocht.

Anne Chapelle heeft ook bewonderaars. 'Ze heeft als privépersoon die oorspronkelijk niet eens uit de mode kwam heel veel gedaan voor het merk Ann Demeulemeester,' zucht een modeprofessional. Een andere bron die het huis goed kent, en zoals alle andere mensen die we voor dit verhaal contacteerden liever anoniem blijft, zegt dat het merk al een hele tijd in de etalage stond. 'Ik heb nooit begrepen hoe Ann Demeulemeester zolang heeft kunnen overleven. De kleren verkochten al jaren niet meer.'

Populair in Rusland

Een andere bron bevestigt een en ander met de anekdote dat het tijdens de mannenmodeweek, in januari, opvallend stil was in de Parijse showroom. Een buyer in Hong Kong zegt dat Demeulemeester ginder 'door zo goed als niemand nog wordt aangekocht, jammer genoeg.' Maar volgens een Russische journalist is het label in Moskou wel nog populair. 'Ik zag op de laatste show ook veel Russische buyers.'

De fall-wintershow van Demeulemeester in februari in Parijs © Getty Images

Sébastien Meunier, die graag door Antwerpen reed in zijn Rolls Royce, lijkt een enigszins controversiële figuur te zijn geweest, over wie nogal wat straffe verhalen de ronde doen. 'Een verschrikkelijk mannetje met al bij al weinig talent', schampert een van onze insiders. 'Meunier heeft al die jaren vooral de archieven herkauwd. De voorbije drie seizoenen werden de shows gestyled door Robbie Spencer. Die heeft talent, en op de catwalk zag alles er daardoor veel beter uit. Maar de kleren zelf zijn niet geëvolueerd.'

Een andere bron beaamt dat Meunier weinig heeft bijgebracht. 'Hij had zijn eigen label, heeft ook lang voor Martin Margiela gewerkt. Maar uiteindelijk was hij een mannenontwerper, terwijl Ann Demeulemeester in essentie toch altijd een heel vrouwelijk merk was.'

Bij Michèle Montagne, sinds de gloriedagen in de vroege nineties de Parijse persagent van Demeulemeester, lijkt men enigszins verrast door de ontwikkelingen. 'Ik kan alleen bevestigen dat we Ann Demeulemeester nog altijd vertegenwoordigen', klinkt het daar. Montagne, die destijds ook de communicatie deed voor Helmut Lang en nu onder meer het Japanse cultlabel Undercover in haar klantenportefeuille heeft, was zelf altijd heel nauw betrokken bij de shows van Demeulemeester.

Drie van De Zes in buitenlandse handen

Van de legendarische Zes van Antwerpen zou Ann Demeulemeester het derde merk zijn dat in buitenlandse handen is overgegaan. Dirk Bikkembergs was lang Italiaans, maar is sinds vorig jaar volledig in handen van de Chinese groep Guangzhou Canudilo Fashion & Accessories, dat in China 300 eigen winkels uitbaat, plus franchises van Giorgio Armani, Givenchy en Bally. Het gigantische vlaggenschip aan Via Manzoni in Milaan, min of meer naast Armani, ging vorig jaar achter slot en grendel, maar Bikkembergs opende in november vorig jaar wel een flagshipstore in Chongqing. De ontwerper zelf heeft al jaren niets meer te maken met zijn label.

Dries Van Noten ging in 2018 in zee met de Spaanse parfumgigant Puig, eigenaar van onder meer Paco Rabanne en Nina Ricci. Van Noten werkt aan een eerste, eigen parfum en opende deze week een boetiek in China. Martin Margiela, die niet tot de Zes van Antwerpen behoort, maar wel tot dezelfde generatie, verkocht zijn bedrijf aan Only The Brave, de groep rond jeansfabrikant Diesel, in 2002. Het werd sindsdien herdoopt tot Maison Margiela, en de illustere John Galliano heeft er de creatieve leiding.

Koffiedikkijken

Wat er straks met het merk Ann Demeulemeester gebeurt, valt af te wachten. Claudio Antonioli was een van de drie stichters van New Guards Group, het Italiaanse consortium achter trendy labels als Marcelo Burlon County Of Milan, Palm Angels, Heron Preston, Kirin by Peggy Gou en Alanui.

De grootste vis in het net van New Guards is Off-White c/o Virgil Abloh, waarmee het een langlopend licentiecontract heeft. De groep, die vorig jaar zelf werd overgenomen door de online-gigant Farfetch, lijfde onlangs Opening Ceremony en Ambush in. Antonioli is sinds die overname vertrokken bij New Guards en Ann Demeulemeester zou dus a priori geen onderdeel worden van dat bedrijf.

Maar je kunt je wel afvragen of het Belgische label straks wordt geherdefinieerd voor een jonger, meer au courant publiek: de hypebeasts die geobsedeerd zijn door mode op het kruispunt van luxe, popcultuur en streetwear -- Kim Jones voor Dior, Off-White, 1017 Alyx SM, Sacai, Nike.

Alles welbeschouwd is een mogelijke verkoop van Demeulemeester goed nieuws

Belgisch erfgoed

Ann Demeulemeester, dat bestaat sinds 1985, is stilaan een erfgoedmerk, en de esthetiek van de stichter kan in theorie perfect worden geadapteerd voor kids die bijvoorbeeld ook van Rick Owens houden. Daar is durf en verbeelding voor nodig -- en allicht een forse investering. En het besef dat de oorspronkelijke fans van Demeulemeester aan het uitsterven zijn.

Een dergelijke verjonging van Demeulemeester is niet meer dan een denkoefening. Antonioli, verzekert een insider in Milaan, heeft in elk geval respect voor ontwerpersmode. Wie zijn door sterarchitect Vincenzo de Cotiis ingerichte flagshipstore bezoekt in de Navigli-wijk in Milaan, voelt onmiddellijk de affiniteit van de retailer met de donkere, ietwat gotische esthetiek van designers als Demeulemeester. Het label ligt er ook al jaren in de rekken.

Alles welbeschouwd is de mogelijke verkoop van Demeulemeester goed nieuws: met wat geluk krijgt een van de mooiste Belgische modelabels uit de geschiedenis binnenkort een verdiende tweede jeugd. In het moeilijke, zeg maar verdoemde, jaar 2020 zou dat bijna gelden als een mirakel.

