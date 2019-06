De webshop Kaart Blanche werd opgericht door Lars Lagaisse (29) en Timo Delorge (37) uit Gent. Met hun kennis van grafisch design ontwikkelden ze nu ook een collectie ecologische T-shirts.

Het koppel vult elkaar goed aan. Delorge staat in voor de zakelijke kant van het verhaal en beschrijft zichzelf als oplossingsgericht terwijl Lagaisse zijn creativiteit botviert. Al van jongs af aan heeft hij een passie voor tekenen.

Op de website zie je een verzameling van kaarten, posters en telefoonhoesjes. Nu voegen ze daar ook T-shirts aan toe. Ze halen hun inspiratie uit popculture en de dagelijkse sleur van het leven en geven dat telkens een humoristische kwinkslag. Zo zijn er verwijzingen naar de film Mean Girls, popzangeres Ariana Grande en wereldberoemde kattin Grumpy Cat. Kaart Blanche biedt ook gepersonaliseerde producten aan, of het nu gaat om een poster of een logo voor je bedrijf. 'Elke gebeurtenis is een reden om feest te vieren', staat er op de website.

Deze keer laten Lagaisse en Delorge hun creativiteit los op kleding. Ze ontwikkelden zes borduurwerken op ecologische T-shirts. De kledingstukken werden gecreëerd in Gent. 'Onze designs worden geproduceerd door en met bedrijven uit Gent. We werken zoveel mogelijk met gerecycleerde materialen', geeft het duo aan.