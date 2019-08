Geert Bruloot na de sluiting van Coccodrillo: 'Ik mis emotie in de mode'

Na 36 jaar trok Geert Bruloot de stekker uit Coccodrillo, de schoenenzaak die groot is geworden met de Zes van Antwerpen. 'Alles is veranderd in de mode. Het terrein ligt open. Maar als we relevant willen blijven, moeten we toch eerst eens goed nadenken.'

© Alexander Popelier

Hij zag het einde van Coccodrillo al een jaar of vier aankomen, vertelt Geert Bruloot. We zitten in zijn elegante Antwerpse stadstuin. Hij heeft pas een streep getrokken onder de schoenenzaak die hij in 1983 begon, toen nog in de Nieuwe Gaanderij, met zijn partner Eddy Michiels. Bruloot en Michiels waren erbij toen de Zes van Antwerpen de wereld veroverden en ook daarna bleef Coccodrillo 's lands belangrijkste adres voor high fashion schoeisel.

