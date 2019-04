Geen exotische huiden meer bij Bijenkorf vanaf 2020

Het Nederlandse warenhuis de Bijenkorf stopt vanaf 2020 met de verkoop van producten die zijn gemaakt van exotische huiden.

De Bijenkorf stopte al met de verkoop van bont, angora en mohair en zal vanaf 2020 ook geen exotische huiden meer in de winkelrekken leggen. Het is naar eigen zeggen een volgende stap in het verduurzamen van het assortiment. Exotisch leer wordt gemaakt van huiden afkomstig van dieren die niet voor de veeteelt en consumptie worden gehouden, zoals de huiden van python, krokodillen, alligators en hagedissen.

Niet meer van deze tijd

Ninke Gijzel, Directeur Inkoop de Bijenkorf: 'De Bijenkorf hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. We stimuleren positieve veranderingen in de gehele productieketen, dierenwelzijn is hierin een belangrijk onderdeel. Vanaf 2020 verkoopt de Bijenkorf geen producten meer die gemaakt zijn van exotisch leer. Wij zijn van mening dat exotische huiden in deze tijd niet meer verantwoord zijn en dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.'

In 2016 heeft de Bijenkorf het Convenant duurzame kleding en textiel ondertekend en een bijbehorend plan van aanpak opgesteld om ideeën rond de verbetering van milieu, arbeidsomstandigheden en dierenrechten om te zetten in werkelijkheid.

Het beleid geldt ook voor de Belgische webshop van Bijenkorf.