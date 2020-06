In het najaar van 2019 lanceerde Noëmie Haverhals het social shopping platform Avail. Het Belgische e-commerceplatform verbindt opkomende modemerken via curators met online shoppers. Het team is klaar voor een nieuwe stap: een eigen app.

Het Avail-team werkt met micro-stores, aanstormend modetalent en curators. 'We willen op die manier een vernieuwende manier van online shoppen aanbieden,' klinkt het. Je kunt het vergelijken met Pinterest, maar dan met de optie om de gepinde looks te kopen. Sinds de lancering in het najaar van 2019 hebben de Avail-medewerkers nagedacht over het concept en beslist om een app te lanceren.

'We willen dichter bij onze community staan. We willen in hun vingertoppen zitten, die gebruiken ze gretig op hun smartphone. 85 procent van onze bezoekers komt binnen via mobile. Ze komen niet enkel om producten te shoppen maar ook om anderen te volgen, producten te liken en zelf te inspireren. Avail gaat niet over traditionele e-commerce maar over social e-commerce en dat gaat hand in hand met een app,' stelt CEO Noëmie Haverhals.

Op de app vind je meer dan 150 kleine, onafhankelijke modemerken en curators uit verschillende Europese landen. Er is nog steeds een focus op merken uit België, Nederland, Scandinavië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Iedereen kan curator worden en haar eigen ontdekkingsplatform aanmaken. Merken en looks ontdekken kan via filters waarbij je selecteert op het soort kledingstuk, waarden (zoals ethisch en uniseks) en landen.

Lees ook: Belgische webshop Avail wil nieuwe manier van online shoppen introduceren

Het Avail-team werkt met micro-stores, aanstormend modetalent en curators. 'We willen op die manier een vernieuwende manier van online shoppen aanbieden,' klinkt het. Je kunt het vergelijken met Pinterest, maar dan met de optie om de gepinde looks te kopen. Sinds de lancering in het najaar van 2019 hebben de Avail-medewerkers nagedacht over het concept en beslist om een app te lanceren. 'We willen dichter bij onze community staan. We willen in hun vingertoppen zitten, die gebruiken ze gretig op hun smartphone. 85 procent van onze bezoekers komt binnen via mobile. Ze komen niet enkel om producten te shoppen maar ook om anderen te volgen, producten te liken en zelf te inspireren. Avail gaat niet over traditionele e-commerce maar over social e-commerce en dat gaat hand in hand met een app,' stelt CEO Noëmie Haverhals. Op de app vind je meer dan 150 kleine, onafhankelijke modemerken en curators uit verschillende Europese landen. Er is nog steeds een focus op merken uit België, Nederland, Scandinavië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Iedereen kan curator worden en haar eigen ontdekkingsplatform aanmaken. Merken en looks ontdekken kan via filters waarbij je selecteert op het soort kledingstuk, waarden (zoals ethisch en uniseks) en landen.