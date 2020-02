Gabriella Pescucci ontwierp de kostuums voor een waslijst aan filmklassiekers. Op haar 77ste waagt ze zich voor het eerst aan een modecollectie voor Weekend Max Mara. 'In de mode doet het er weinig toe wie je kleren uiteindelijk zal dragen.'

Gabriella Pescucci kreeg een Oscar voor haar kostuums voor The Age of Innocence (1993), en werd twee keer genomineerd, voor The Adventures of Baron Munchausen (1988) en Charlie and the Chocolate Factory (2006). Bij haar recentere projecten: de garderobes van televisieseries als The Borgias en Penny Dreadful. Ze was van kinds af gepassioneerd door kleren. 'Toen ik The Red Shoes zag, de film van Powell en Pressburger, ging er een wereld voor mij open: dit was wat ik wou doen. Ik heb aan de kunstschool gestudeerd en daarna ben ik naar Rome verhuisd om voor de cinema te gaan werken.' Ze begon als assistent van Piero Tosi, op de set van Pier Paolo Pasolini's Medea, in 1969. Tosi was misschien de belangrijkste Italiaanse ontwerper van filmkostuums van de vorige eeuw. Na Medea hielp Pescucci hem onder meer met Luchino Visconti's Dood in Venetië en Ludwig.'Piero Tosi is heel belangrijk voor me geweest', vertelt ze. 'Ik ben begonnen als assistent van de assistent van zijn assistent. Maar hij bleef me jobs geven. Ik werd zijn tweede assistent, en daarna zijn eerste assistent. Toen ik later op eigen vleugels ging vliegen, zijn we vrienden gebleven. Hij was een fantastische ontwerper. Ik heb altijd naar hem opgekeken, maar tegelijk ben ik zelf ook gegroeid. Ik geloof niet dat je nog iets kunt uitvinden. Maar hoe meer je weet, hoe selectiever je wordt, en uiteindelijk kies je wat jou toebehoort.' Op haar 77ste waagt ze zich voor het eerst aan een modecollectie, een capsule voor Weekend Max Mara, die deels is geïnspireerd op drie blockbusters waaraan ze heeft meegewerkt: The Age of Innocence (kant, crinoline en laagjes), Baron Munchausen (schelp- en koraalprints, een verwijzing naar de scène waarin Uma Thurman uit een schelp stapt zoals Botticelli's Geboorte van Venus), en televisieserie The Borgias (ruches en pofmouwen). Voor de campagne werd model en food writer Elettra Rossellini Wiedemann ingeschakeld, de dochter van Isabella Rossellini, opnieuw een link met de filmgeschiedenis. 'Het was mijn eerste keer als modeontwerper. Er is een verschil. Als kostuumontwerper werk je voor één persoon en die moet je misschien groter laten lijken, of dunner. Je ontwerpt niet alleen kleren, je helpt een acteur of een actrice ook om zichzelf te transformeren in het personage dat hij of zij moet spelen. In de mode, daarentegen, doet het er weinig toe wie je kleren uiteindelijk zal dragen.'