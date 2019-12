Het sneakermerk Veja opent vijftien jaar nadat het gelanceerd werd een eigen vlaggenschipboetiek in Parijs.

Tot nu toe kon je Veja-sneakers online of in concept stores aanschaffen, maar had het Franse merk nog geen eigen winkel. Vijftien jaar geleden startten de oprichters Sébastien Kopp en Ghislain Morillion het merk omdat ze de productieketen van een sneaker kritisch in vraag wilden stellen. Ze vonden dat het beter kon en brachten duurzame sneakers op de markt, die de voorbije jaren steeds populairder werden.

Veja vond dat de tijd rijp was voor een eigen boetiek, die een goed beeld van de verschillende Veja-collecties neerzet in zijn thuisstad. Het Franse sneakerlabel koos voor een minimalistische ruimte van 80m2 met een winkelinrichting op maat van de merkfilosofie. De ruimte werd volledig gestript, om vervolgens uitsluitend essentiële accenten toe te voegen. Vervolgens mocht Cigue?, een concept- en ontwerpstudio uit Parijs, zijn creativiteit botvieren op de ruimte.

Praktisch

Rue de Poitou 15, 75003 Parijs

Van maandag tot zaterdag van 11u tot 20u

Op zondag van 14u tot 19u