De naam Matthieu Blazy doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar achter de schermen werd de ontwerper al op handen gedragen. Dat hij nu uit de coulissen stapt, mag dan ook niet verbazen. De in Parijs geboren Blazy werd geschoold in Brussel, aan de modeschool La Cambre, en verdiende zijn strepen al bij verschillende grote labels, zoals Maison Martin Margiela, Raf Simons, Calvin Klein en Céline ten tijde van Phoebe Philo. Momenteel noemt hij Antwerpen en Milaan zijn thuis en pendelt hij tussen beide steden.

De kersverse creatief directeur van Bottega Veneta startte zijn loopbaan bij het Italiaanse luxe modehuis in 2020 als design director. Toen Daniel Lee vorige week zijn vertrek als creatief directeur aankondigde na iets meer dan drie jaar dienst, werd er meteen naar Matthieu Blazy gekeken voor opvolging.

François-Henri Pinault, Kering's voorzitter en chief executive officer, zei in een verklaring dat hij er alle vertrouwen in heeft in 'dat Matthieu Blazy met zijn uitgebreide ervaring en brede culturele achtergrond in staat zal zijn om met zijn creatieve impuls de erfenis van Bottega Veneta voort te zetten.'

Blazy presenteert zijn eerste collectie voor het Italiaanse huis in februari 2022.

