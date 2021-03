Het Zweedse outdoormerk Fjällräven zet met zijn nieuwe capsulecollectie een extra stap richting duurzaamheid. De Samlaren-collectie is gemaakt van overgebleven stoffen en is in België verkrijgbaar bij A.S. Adventure.

Fjällräven staat bij het brede publiek vooral bekend voor zijn populaire Kånken-rugzakken. Al sinds 1978 worden ze in verschillende kleuren uitgebracht. Deze week lanceert het outdoormerk een exclusieve collectie van deze populaire rugzakken. Ook andere klassiekers, van jassen tot caps, maken deel uit van de drop. Opmerkelijk - elk item is gemaakt uit reststof van Fjällräven.

Met de nieuwe Samlaren-collectie draagt het Zweedse merk een steentje bij aan een beter milieu. Fjällräven lanceert geüpcyclede versies van de klassieke jassen voor mannen en vrouwen, rugzakken, totebags en petten. De meeste items zijn gemaakt in een colour-blocking design. Zo zorgen ze ervoor dat zelfs de kleinste restanten stof hergebruikt worden.

Het merk onderneemt al langer stappen naar een duurzame toekomst, maar doet er nu nog een schepje bovenop met het circulaire verhaal. 'Het is een nieuw concept dat geworteld is in Fjällrävens toewijding aan kwaliteit en traditie om geen middelen verloren te laten gaan', klink het bij Fjällräven. Door oude stoffen te hergebruiken moet men enerzijds minder nieuwe stoffen produceren en anderzijds de oude stoffen niet weggooien. Een win-winsituatie voor het milieu.

De collector's items zijn exclusief verkrijgbaar in de Benelux bij A.S.Adventure Toison d'Or tot 7 maart. Online en in de winkel. Op de website, asadventure.com, blijft de collectie langer beschikbaar.

