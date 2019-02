Dit was Milan Fashion Week: politieke statements, nineties-nostalgie en afscheid van Lagerfeld

De beste uitnodiging: Gucci

De uitnodigingen van Gucci zijn elk jaar fantastisch. Dit seizoen kwam de invitatie in de vorm van een levensgroot Grieks masker dat in een mysterieuze houten box bezorgd werd. Binnenin het masker kleefde een sticker, die je recht gaf op een zitje bij de show. Het centrale Gucci-thema was de grens tussen zichtbaar en onzichtbaar: de hele zaal was getransformeerd tot één grote spiegel. Op het podium waren zo'n 120.000 led-lichtjes geïnstalleerd, die volop begonnen te flitsen zodra de show begon. Verschieten, omdat je zoiets niet verwacht. Zonder zonnebril was het zelfs onmogelijk om de show te v...