Het festival rond eerlijke mode zou plaatsvinden in april, maar wordt uitgesteld naar november. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus.

Het Fair Fashion Fest, het festival voor eerlijke mode, zou doorgaan in april, rond Fashion Revolution Day. De vierde editie zal helaas worden verplaatst: niet op 25 en 26 april, maar op 28 en 29 november wordt het Industriemuseum in Gent omgetoverd tot een festivalsite.

'Het programma was klaar. We gingen meer dan honderd ondernemers en ontwerpers een plek geven op vier verschillende markten en ons programma telde 27 sprekers,' klinkt het bij organisator Jonathan Janssens. 'We waren bijzonder enthousiast over onze internationale gasten, waaronder Kalpona Akter, oprichter en directeur van het Bangladesh Centre for Worker Solidarity en Sara Ditty, beleidsdirecteur van Fashion Revolution International. Op die manier hoopten we één van de grootste Fair Fashion evenementen van Europa in Gent plaats te laten vinden.'

Gentse schepen Tine Heyse licht toe waarom ze de knoop doorhakten om het festival uit te stellen: 'Helaas is het nu niet het moment om duizenden mensen samen te brengen. Bovendien zou het voor de verdere organisatie van het evenement nodig zijn om vrijwilligers en ondernemers samen te brengen. We moeten op dit moment verstandig zijn en zoveel mogelijk binnen blijven.'

Uitstel is gelukkig geen afstel. Noteer dus 28 en 29 april in de agenda voor een weekend vol activiteiten, workshops en lezingen rond eerlijk textiel.

