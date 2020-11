De vierde editie van het Fair Fashion Fest kijgt een digitaal jasje. Net zoals de vorige edities brengt het festival internationale pioniers samen en wordt de mooiste, eerlijkste en groenste duurzame mode in de kijker gezet.

De mode-industrie heeft mooie en minder fraaie kanten. Gelukkig zijn er heel wat pioniers die de sector verduurzamen. Van organisaties tot winkeluitbaters, van onderzoekers tot modefans. Zij zorgen ervoor dat kleding die gemaakt wordt met respect voor mens en planeet de aandacht krijgt die ze verdient.

Daar wil Gent Fair Trade z'n steentje aan bijdragen. Elke twee jaar organiseren ze het Fair Fashion Fest, een modefestival waarop het mooiste getoond wordt wat de duurzame modesector te bieden heeft.

Normaalgezien zou het Fair Fashion Fest doorgaan in het Gentse Industriemuseum. Tot twee keer toe stak de coronacrisis daar een stokje voor. Derde keer goede keer, want er werd beslist om het festival volledig digitaal te organiseren. Bovendien zal het geen weekend, maar vier dagen duren: van 26 tot en met 29 november.

Digitaal programma

In het online programma wordt ruimte gegeven aan Belgische en internationale pioniers uit de modesector zoals Sara Ditty (Fashion Revolution International), Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne), Kalpona Akter (Bangladesh Centre for Worker Solidarity) en Luciana Duarte (Ethical Fashion Brazil). En ook de ondernemers die normaal op de modemarkt zouden staan, worden betrokken bij het digitale verhaal.

Elke avond, van donderdag 26 november tot en met zondag 29 november, gaat Gent Fair Trade live op Instagram (@Gentfairtrade_fairfashionfest) en Facebook (Gent Fair Trade).

Challenges, talks & modeshows

Naast luisteren naar talks met boeiende sprekers, krijg je als kijker ook de kans om zelf over te gaan tot actie. Het Instagram-duo Fien en Frankli dagen je uit om je eigen kleerkast onder de loep te nemen via de Fashion Challenges. Iedereen die hieraan deelneemt in aanloop naar het Fair Fashion Fest, maakt kans op enkele honderden euro's aan shoptegoed bij duurzame ondernemers.

Ook zal er een digitale modeshow plaatsvinden, met de laatste nieuwigheden uit de duurzame modesector.

Surf voor meer informatie naar www.gentfairtrade.be en www.fairfashionfest.be

