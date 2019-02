Onstuimige jeugd: jongeren schrijven geschiedenis in deze expo

'Onstuimige jeugd' kijkt naar vier generaties jongeren die volwassen geworden zijn op belangrijke momenten in de Europese geschiedenis: de jaren 40, 60, 80 en 2000. De tentoonstelling onderzoekt hoe onderwijs, het ontwikkelen van een identiteit, politiek actief worden en de liefde bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van deze generaties.

De expo ziet de jeugd als maatstaf voor de staat van Europa. De geschiedenis van de adolescenten is sinds de jaren veertig een verhaal van internationale verbindingen, strijd voor sociale verandering en grotere individuele vrijheid. Het Huis van de Europese geschiedenis onderzoekt hoe jongeren de afgelopen zeventig jaar getransformeerd zijn van een generatie die de geschiedenis lijdzaam ondergaat naar een groep die zelf actief geschiedenis schrijft.

De tentoonstelling is te zien tot eind februari 2020. Het museum is elke dag open en de toegang is gratis. Meer info vind je op de website van Het Huis van de Europese geschiedenis