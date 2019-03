Affordable Art Fair brengt betaalbare kunst naar Brussel

De Affordable Art Fair bestaat twintig jaar en wil tegengewicht bieden aan de internationale kunstmarkt. 'Door speculatie heeft de kunstmarkt zijn voeling met de realiteit verloren,' luidt het bij de organisatie. Daarom bieden ze duizenden originele kunstwerken, van hoge kwaliteit, aan een lagere prijs aan.

'Affordable' betekent niet goedkoop. De organisatie ziet zichzelf meer als de goedkoopste plek om kwaliteit te kopen. 'Je krijgt de best mogelijke kunst voor je budget,' zeggen ze. Als je een kunstwerk koopt, kan je het meteen naar huis meenemen - in tegenstelling tot bij vele andere galerijen. En het wordt gratis voor jou ingepakt.

De kunstbeurs kiest ervoor om enkel kunstwerken van levende artiesten te verkopen. 'Zo pompen we rechtstreeks terug kapitaal in de sector. Op deze manier helpen we artiesten om zich verder te ontwikkelen en geven we ze de mogelijkheid om verder te experimenteren,' zegt de organisatie.