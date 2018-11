Expo: sterke vrouwen in de mode eisen (eindelijk) hun plaats op

Een lange tijd was het voor vrouwelijk talent in de mode vechten tegen de bierkaai of de regel op de uitzondering zijn. Daar is inmiddels verandering in gekomen. En hoe: nog nooit eerder stonden zoveel vrouwen aan het hoofd van modehuizen. Bovendien zijn deze vrouwen vaak voorvechters op verschillende gebieden, van feminisme langs innovatie tot diversiteit en duurzaamheid.

De tijd was dus rijp voor een tentoonstelling met een focus op al dat vrouwelijk talent. De expo 'Femme Fatales - Sterke vrouwen in de mode' toont creaties van vele grote (inter)nationale namen, zoals Coco Chanel, Vivienne Westwood, Miuccia Prada, Maria Grazia Chiuri (Dior), Sarah Burton voor Alexander McQueen, Clare Waight Keller (Givenchy), Stella McCartney, Iris van Herpen en Fong Leng. En naast deze klinkende bekende namen komen in de tentoonstelling ook vrouwen aan bod die achter de schermen van menig modehuis een grote invloed hebben of hadden, maar toch onbekenden zijn voor het brede publiek.

Het museum stelt enkele boeiende vragen in deze expo. Ontwerpen de vrouwelijke ontwerpers anders voor vrouwen dan hun mannelijke collega's? Wat is hun invloed? Wat betekent vrouw-zijn voor hun creaties? En wat is hun visie op mode?

Het Gemeentemuseum Den Haag kiest bovendien voor indrukwekkende fotografie met een opvallend model: Eveline Hall, die op 65-jarige leeftijd voor het eerst de catwalk betrad en vervolgens voor de camera van beroemde fotografen poseerde.

Praktisch

Femmes Fatales - Sterke vrouwen in de mode

Van 17 november 2018 tot 24 maart 2019

Ook de beelden van Petrovsky & Ramone zijn opgenomen in de tentoonstelling, evenals foto's van de museumcollectie. De catalogus is vormgegeven door Roosje Klap en wordt uitgegeven door Waanders & De Kunst, verkoopprijs 24,95 euro.

De tentoonstelling reist door naar Modemuseum Hasselt en is daar van 13 april tot en met 15 september 2019 te zien onder de titel 'Wonder Women - Sterke vrouwen in de mode'.