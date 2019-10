Een tentoonstelling over de wereld van decoratie in het modelandschap.

More is more. In een nieuwe tentoonstelling belicht het Modemuseum van Hasselt de wereld van decoratie in het modelandschap, van geborduurde vesten uit de achttiende eeuw tot lasercutting en 3D-geprinte ontwerpen anno 2019.

De expo Smuk buigt zich over de esthetische kant van het verhaal, maar ook over de technieken en economische motivatie achter de versierde kleding. Je kunt bovendien zelf proeven van de verschillende ambachten achter het decoreren en je eigen sierspeld of manchetknoop maken aan de hand van moderne technieken.