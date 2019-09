In het Londense V&A loopt momenteel de grootste Tim Walker-expo ooit. De Britse modefotograaf dook in de archieven van het museum en liet zich inspireren voor een tentoonstelling waar toeschouwers de intrigerende wereld van zijn foto's kunnen binnenwandelen.

Op zijn 25-ste, in de jaren negentig, schoot Walker z'n eerste fashion shoot voor Vogue. Sindsdien is hij een van de grootste sterren binnen de modefotografie. Naast Vogue mocht hij zijn kunsten ook al tonen voor magazines zoals Vanity Fair, Dazed, W en Another Man. Zijn adressenboekje moet er bovendien indrukwekkend uitzien, aangezien hij talloze sterren portretteerde, waaronder Tilda Swinton, Alexander McQueen, David Attenborough, Timothee Chalamet, Frank Ocean, Beth Ditto en Saroise Ronan.

Tim Walker: Wonderful Things © Victoria and Albert Museum, London

De beelden van Walker zijn herkenbaar door zijn verwijzingen naar kunst, literatuur, sprookjes en buitenaardse schoonheid. Modebladen zijn voor Walker een soort van mecenassen, die hem financieel in staat stellen om zijn droomwerelden tot leven te brengen met zijn camera.

De naam van de expo 'Tim Walker: Wondeful Things' is een verwijzing naar de Britse archeoloog Howard Carter. Toen hij de tombe van farao Toetanchamon binnentrad was zijn eerste respons op de vraag of hij iets kon zien: 'Ja, fantastische dingen.' Volgens Walker is dat exact hoe hij zich voelt wanneer hij het museum binnenwandelt en alle schatten die het gebouw herbergt onder ogen krijgt. De tentoonstelling is daarom een ode aan het archief van het Victoria & Albert museum in Londen en bijgevolg een atypische retrospectieve van de fotograaf.

Tim Walker, 'Tilda Swinton', Renishaw Hall, Derbyshire, 2018 © Tim Walker Studio

Vier jaar lang werkten Walker en curator Susanna Brown aan deze expo. De fotograaf kreeg toestemming om door het archief van het V&A te dwalen en haalde er juwelendoosjes, tapijten, vintage jurken en zoveel meer uit tevoorschijn. Met deze verzameling in het achterhoofd maakte hij heel wat nieuw werk, dat een groot deel van de expo uitmaakt. Shona Heath, de set designer waar Walker al geruime tijd mee samenwerkt, zorgde voor immersieve sets waarin de foto's en objecten volgens thema worden uitgestald.

Tim Walker: Wonderful Things © Victoria and Albert Museum, London

Praktisch 'Tim Walker: Wonderful Things' is nog tot acht maart 2020 te bezichtigen in het V&A. Surf voor meer informatie over de tentoonstelling naar vam.ac.uk. Goed nieuwe voor wie met de Eurostar naar Londen reist. Dankzij het voordeelprogramma 2 FOR 1 kan je bij het V&A bij het vertonen van je Eurostar-ticket twee museumtickets voor de prijs van één aankopen. Elk ticket is geldig gedurende vijf dagen na de vertrekdatum, zoals aangeduid op het Eurostarticket. Meer info via Eurostar.com.