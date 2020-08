Le Bon Marché en La Grande Epicerie de Paris gaan de Belgische toer op. Met de tentoonstelling Il était une fois la Belgique zet de iconische winkel op de Rive Gauche ons land in de schijnwerpers van 29 augustus tot 18 oktober.

Na Brazilië, Japan, Brooklyn, Italië en Los Angeles kiest het warenhuis nu voor Belgische mode, design, beauty, gastronomie en stripverhalen, met humor en surrealisme als rode draad. Le Bon Marché Rive Gauche en La Grande Epicerie de Paris kozen de sprookjesachtige titel Il était une fois la Belgique (Er was eens... België) voor hun expo.

Meer dan een jaar geleden trok een team van Le Bon Marché door België om de tentoonstelling voor te bereiden, zodat ze hun klanten konden verrassen met bijzondere vondsten uit ons land. Jennifer Cuvillier, style director: 'We hebben een schat aan creativiteit ontdekt in de Belgische steden en willen dat vertalen naar Le Bon Marché. En we zien het groot: véél producten, en ook veel aandacht voor hoe we het in onze winkel brengen.' Allereerst is er de focus op strips: De Smurfen, Largo Winch, Guust Flater, De Kleine Robbe en Marsupilami. Van ecologisch verantwoorde sneakers van Caval met tekeningen van Michel Vaillant tot T-shirts, koffertjes van 'Tiny in Le Bon Marché' en spullen die gesigneerd zijn door hedendaagse kunstenaars. 'We wilden echt focussen op de Belgische humor', zegt Jennifer Cuvillier. 'Over België kun je zeggen 'er is een hoek af', maar op een heel coole manier. We kwamen ook op het idee om te werken met de poëtische en grappige woordspelingen van woordkunstenaar en acteur Stéphane de Groodt. Je vindt ze op kleren, kaarsen, snoep, pasta, jam, op maat gemaakte lucifers, enzovoort.' 'Ik ben er trots op dat ik dit mocht doen', zegt hij. 'Het was erg fijn om me uit te leven in het bedenken van nieuwe namen voor producten. Ik heb mijn fantasie de vrije loop gelaten, neem de bezoekers mee op reis naar een absurd land.' Behalve voor het Belgische bier en de frietjes, 'de ultieme knipoog naar de Belgische traditie', is er ook veel aandacht voor Belgische lifestyle. 'Omdat de Belg scherp en creatief kan zijn zonder zichzelf té serieus te nemen. Dat is de rode draad die we zien in Belgische mode, beauty en design, in Brussel, Vlaanderen én Wallonië. Er zit iets heel vrolijks en scherpzinnigs in de Belgische mode, in de vormen en de mooie materialen', aldus de style director. 'We werkten al langer met creatieve merken zoals Sofie D'Hoore, Delvaux, Dries Van Noten en Christian Wijnants, maar ontdekten of herontdekten er ook andere, zoals Essentiel Antwerp met z'n mix van kleuren en prints of het veelkleurige breigoed van Valentine Witmeur, ethische sneakers van Norm, streetwear van Arte en Suspicious Antwerp of de ultraspeelse kinderkleding van Bonjour Maurice.' Ook nog op het lijstje: de bijzondere lichtobjecten van Ann Demeulemeester, eigentijdse meubelen van Ethnicraft, holistische beautyproducten van RainPharma, slow cosmetica van MakeSenz, de fantastische speculaas van Maison Dandoy, warme chocolademelk van Galler (op de wijze van Roméo Elvis) en ouderwetse cuberdons van Leopold. Zoveel verschillende favorieten die getuigen van vakmanschap en levenskunst en waarmee Le Bon Marché een nieuw licht werpt op België.