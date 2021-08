Van donderdag 5 augustus tot en met zondag 15 augustus scoor je voor scherpe prijzen stuks uit voormalige collecties van het excentrieke Antwerpse label.

Liefhebbers van eclectische prints en knallende kleurencombinaties kunnen van 5 tot en met 15 augustus terecht op de allereerste archive sale van Essentiel Antwerp in Maasmechelen village. In Le Salon, de pop-up ruimte van het Limburgse modedorp, vind je een zorgvuldige selectie ready-to-wear en kenmerkende, funky accessoires uit voormalige collecties van het Antwerpse label. De opening wordt feestelijk gevierd op zondag 8 augustus tijdens het PINK BAR event in de tuin van de boetiek. Je profiteert er van cocktails en mocktails, geschonken door top-mixologist Hannah Van Ongevalle, beter bekend van The Pharmacy in Antwerpen en Knokke.

Essentiel Antwerp werd in 1999 opgericht door Esfan Eghtessadi en Inge Onsea. Eghtessadi, zoon van modeontwerpster Nicole Cadine, groeide op tussen de schetsen en textielrollen. Ook creatief directeur Onsea kwam als model al vroeg in contact met het modewereldje en geraakte tijdens haar vijfjarig verblijf in India gefascineerd door bijzondere kleuren en textiel. Vandaag staat het modemerk nog steeds gekend om zijn vrolijke prints en gedurfde combinaties.

De Archive Sale vindt plaats van 5 augustus tot en met 15 augustus in Maasmechelen Village, Zetellaan 100 te Maasmechelen. De opening wordt gevierd op 8 augustus van 15 tot 19 uur in de privétuin van de boetiek.

