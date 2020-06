De coronacrisis eist haar tol, ook in de modesector. Designers en winkeliers denken na de over de toekomst van hun merk, zowel fysiek als online. Via deze enquête help je hen een handje.

Hoe zijn jouw winkelgewoontes veranderd door de coronacrisis? Weet je waar je Belgische mode kan vinden? Koop je voortaan alles online, of ben je net blij dat de winkels weer open zijn? Op dat soort vragen zoeken Knack weekend, Feeling, Flair en Libelle via deze enquête een antwoord.

Winkels bleven maandenlang dicht, modeweken werden gecanceld, collecties lopen vertraging op: de coronacrisis heeft de modewereld stevig door elkaar geschud. Veel Belgische merken moesten in allerijle en webshop op poten zetten of digitaal een versnelling hoger schakelen. Hoe het nu verder moet na de crisis, is nog lang niet duidelijk. Door jouw inzichten met ons te delen, help je de modesector vooruit.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en je maakt kans op leuke prijzen.

Hoe zijn jouw winkelgewoontes veranderd door de coronacrisis? Weet je waar je Belgische mode kan vinden? Koop je voortaan alles online, of ben je net blij dat de winkels weer open zijn? Op dat soort vragen zoeken Knack weekend, Feeling, Flair en Libelle via deze enquête een antwoord.Winkels bleven maandenlang dicht, modeweken werden gecanceld, collecties lopen vertraging op: de coronacrisis heeft de modewereld stevig door elkaar geschud. Veel Belgische merken moesten in allerijle en webshop op poten zetten of digitaal een versnelling hoger schakelen. Hoe het nu verder moet na de crisis, is nog lang niet duidelijk. Door jouw inzichten met ons te delen, help je de modesector vooruit. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en je maakt kans op leuke prijzen.